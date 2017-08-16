«Захід-2017». Військові навчання Росії та Білорусі як загроза Україні

Мінськ – 15 серпня до Білорусі почали прибувати російські війська для підготовки масштабних спільних навчань «Захід-2017», які мають розпочатися на білоруській землі через місяць. Незважаючи на усі запевнення з Мінська та Москви на вищому рівні про оборонний характер цих навчань, спостерігачі досі сперечаються, чи можуть ці маневри нести загрозу країнам НАТО, чи не стануть вони початком нової хвилі російської агресії проти України, а також чи не несуть вони загрозу самій Білорусі.

Навчання «Захід-2017» переважно пройдуть на території Білорусі, відразу на 7 полігонах, і будуть масштабними – в них візьме участь приблизно 13 тисяч військових (в тому числі 3 тисячі росіян) та 680 одиниць техніки. На перевезення техніки потрібно понад 4 тисячі залізничних вагонів.

Але відмінність цьогорічних навчань не лише у масштабі, але і у кардинальній зміні геополітичний ситуації в регіоні, коли одна з учасниць навчань – Росія – з 2014 року веде агресивні, в тому числі воєнні дії проти України.

В Україні я недавно був – усім все пояснив: навчання відкриті, ми запрошуємо, вже запросили, велику кількість спостерігачів, приїжджайте, дивіться

У Києві вже багато разів висловлювали своє побоювання, що ці навчання можуть стати початком нової агресії російського війська на українську землю, але вже з території Білорусі. Білоруська сторона офіційно багато разів спростовувала вірогідність таких загроз, особисто президент Олександр Лукашенко обіцяв президентові України Петру Порошенку під час свого візиту до Києва у липні цього року, що з білоруської території для неї не буде жодної загрози. Пізніше на засіданні Ради безпеки Білорусі Лукашенко заявив: «Усі ці старі запитання: і занепокоєність НАТО, і наших сусідів, і в Україні я недавно був – усім все пояснив: навчання відкриті, ми запрошуємо, вже запросили, велику кількість спостерігачів, приїжджайте, дивіться – вони носять оборонний характер. І ми разом з Російською Федерацією проведемо ці навчання».

Запрошено 80 іноземних спостерігачів

Міністр оборони Білорусі Андрій Равков також наполягає, що військові маневри «Захід-2017» «не спрямовані проти третіх держав» і одним з аспектів таких гарантій Білорусі є відкритість. Міністерство оборони Білорусі вже направило запрошення міжнародним спостерігачам на ці навчання, про це Радіо Свобода повідомили у прес-службі відомства: «Для спостереження за навчаннями запрошені представники міжнародних організацій, таких як ООН, НАТО, ОБСЄ, ОДКБ, СНД, організація Червоного Хреста. Крім цього, запрошені представники військово-дипломатичного корпусу, акредитовані при Міноборони Білорусі. Також у рамках реалізації заходів довіри та безпеки, а також у рамках двосторонніх домовленостей на навчання запрошені представники військових відомств України, Польщі, Литви, Латвії, Естонії, Швеції, Норвегії. Всього очікується понад 80 спостерігачів».

Військові навчання під назвою «Захід» проводилися ще за часів Радянського Союзу на території країн Варшавського договору – Польщі, Чехословаччини, Угорщини. У сучасних умовах цю «традицію» з 2009 року відновили Росія та Білорусь, які проводять такі спільні навчання 1 раз на 4 роки, почергово у кожній з держав.

Попередні навчання відбувалися у 2013 році переважно на території Калінінградської області Росії, а також на кількох білоруських полігонах. У них брало участь 10 тисяч військових з двох держав.

Росія хоче контролювати білоруське небо

Нову хвилю стурбованості в Україні перед цими навчаннями надало внесення президентом Росії Владимиром Путіним на ратифікацію до Державної думи Росії змін до Угоди про спільну регіональну систему протиповітряної оборони Білорусі та Росії.

Фактично ця угода може надати Росії право застосовувати засоби ППО на кордонах Білорусі та України. Спільна регіональна система протиповітряної оборони Росії та Білорусі – це найвища ступінь військової інтеграції, до якої держави йшли майже 20 років, угода про неї була ратифікована у 2013 році. Але все одно вона не діє так, як хотіли б у Москві, каже мінський експерт у питаннях оборони Олександр Алєсін.

«Є всілякі підзаконні протоколи, які визначають порядок функціонування цієї системи. Залишилося кілька питань, які стосуються перш за все порядку командування єдиною системою ППО: хто буде командувати у мирний та воєнний час, де будуть міститися передовий командний пункт, головний командний пункт, який буде склад штабних структур. Питання загалом вирішене, але ці деталі залишаються, а без них діяльність спільної системи ППО неможлива, до того ж, ще залишаються суперечні питання», – сказав експерт.

Фактично у мирний час системи ППО Білорусі та Росії діють окремо, каже Алєсін, і ситуація може змінитися лише під час війни.

Росія загрожує, не лише Україні, а самій Білорусі

Багато аналітиків у Білорусі кажуть про загрозу того, що російські війська після навчань «Захід-2017» можуть залишитися в Білорусі, крім того, взагалі може дійти до анексії Білорусі Росією за кримським сценарієм.

2008 року південна група Збройних сил Російської Федерації провела навчання «Кавказ-2008», після чого відбулося вторгнення російських військ у Грузію. Ми пам’ятаємо також чудово лютий-березень 2014 року

«Якщо казати щодо цих навчань – багато експертів не тільки у Білорусі, але і за кордоном говорять про небезпеку того, що російські війська можуть не вийти звідси, і я хотів би нагадати приклад 2008 року, коли південна група Збройних сил Російської Федерації провела навчання «Кавказ-2008», після чого відбулося вторгнення російських військ у Грузію. Ці загрози небезпідставні. Ми пам’ятаємо також чудово лютий-березень 2014 року, коли розміщення російських баз посприяло швидкій окупації Кримського півострова», – говорить активіст білоруської опозиції Дмитро Захаревич.

У дискусіях щодо навчань прибічники співпраці Білорусі з Росією це заперечують, кажуть, що 3 тисячі російських військових замало, щоб окупувати незалежну Білорусь, і що Росії взагалі недоцільна агресія проти формального союзника – Білорусі.

Підполковник запасу, лідер Білоруської соціал-демократичної партії «Народна громада» Микола Статкевич відкидає розмірковування про політичну доцільність чи недоцільність подібних дій для Росії, адже Москва діє за іншою логікою, яку важко передбачити. Статкевич оцінює вірогідність військової загрози Росії для Білорусі не менше ніж у 10 відсотків. При цьому Білорусь, на його думку, має менше шансів на самозахист, ніж Україна, тому що її армія просякнута проросійської пропагандою, а для білоруських офіцерів більшим авторитетом є не Лукашенко, а Путін. А він зовсім непередбачуваний і несе загрозу як для України, так і для Білорусі, каже Микола Статкевич.

Небезпека для Білорусі є, тому що триває збройний конфлікт в Україні, в якому бере участь Росія, тому що відбувся факт анексії Криму

«Небезпека для Білорусі є, тому що триває збройний конфлікт в Україні, в якому бере участь Росія, тому що відбувся факт анексії Криму, тому що йде ескалація напруження між Росією та НАТО. Тому природньо виникають побоювання, тим більше, що в цей самий час військові навчання йдуть у самій Росії на її західних кордонах. Все це, а також непередбачуваний характер дій Росії, війна, ескалація напруження з НАТО народжує багато побоювань. Вірогідність того, що російські війська тут залишаться не дужа висока, але навіть 10 відсотків – це причина для занепокоєння», – наголошує Статкевич.

Україна має готуватися до відбиття агресії – опозиційний лідер з Мінська

Підполковник у відставці Микола Статкевич каже, що у нього є великий сумнів, що президент Білорусі Олександр Лукашенко та вищі офіцери і генерали дадуть своїй армії наказ боронитися, якщо Росія почне агресивні дії проти білоруської незалежності.

Білорусі можна буде зітхнути з полегшенням, лише коли настане мир в Україні, вважає Микола Статкевич, а самій Україні він радить не тільки хвилюватися з приводу можливої російської агресії з білоруської території, але і активно готуватися її відбити.

Коли ця сторона готова та підготовлена до опору, коли головні комунікації будуть блоковані заздалегідь, то вірогідність ця падає

«Така загроза існує, вона не нульова. Треба враховувати, що ця вірогідність змінюється: коли ця сторона готова та підготовлена до опору, коли головні комунікації будуть блоковані заздалегідь, то вірогідність ця падає. Коли ж там нічого не робити, сподіваючись на запевнення маріонеткового політика, які він робить, коли приїхав домовитися про гроші, то ця вірогідність, навпаки, росте. Головне, що враховується, – міцність та підготовленість об’єкту нападу до його відбиття», – додає він.

Навчання «Захід-2017» заплановані на 14-20 вересня. Стурбованість щодо їх проведення та загрози для України висловили секретар РНБО України Олександр Турчинов та міністр оборони України Степан Полторак. У Генштабі ЗСУ заявили, що на території Білорусі під прикриттям «Захід-2017» можуть з’явитися бази озброєнь і техніки, які потім можуть бути використані проти України.