США направлять до Естонії 150 десантників на час навчань «Захід-2017»

США направлять до Естонії на час російсько-білоруських навчань «Захід-2017» роту повітряних десантників. За повідомленням головного штабу Сил оборони Естонії, 150 військовослужбовців прибудуть вже вкінці серпня, інформує агентство BNS.

У вересні цього року на території Білорусі заплановані російсько-білоруські навчання «Захід-2017» з залученням російською стороною понад 4 тисяч вагонів для перевезення озброєнь і солдатів.

Українська сторона висловила занепокоєння через ці навчання. Проте, як заявляв посол України в Білорусі Ігор Кизил, Україна отримала запевнення білоруської сторони, що українські військові, у тому числі військовий аташе з посольства України у Мінську, зможуть бути спостерігачами на навчаннях «Захід-2017».