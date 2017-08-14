У Білорусі заочно арештували лідера опозиції – правозахисники

У Білорусі правозахисний центр «Весна» повідомив, що опозиційного політика Миколу Статкевича заочно засудили до адміністративного арешту терміном на 15 діб, визнавши його винним в участі в мирній акції протесту в Мінську 3 липня, що відбулася без згоди міської влади.

Як повідомили правозахисники, цей вирок суд Ленінського району Мінська виніс іще 9 серпня, але відомо про це стало лише нині.

За повідомленням, вирок Статкевичу надіслали поштою, термін почнуть відраховувати з моменту затримання, але наразі політик перебуває на волі.

Мітинг, про який ідеться, мав на меті публічно обговорити скасування спільних російсько-білоруських військових навчань «Захід-2017», що мають відбутися на території Білорусі у вересні, і виступити за звільнення політв’язнів.

Крім того, мовиться в повідомленні правозахисників, так само лише нині стало відомо, що ще 5 липня інший суд, Радянського району Мінська, засудив Статкевича до штрафу в 1150 білоруських рублів (майже 13 тисяч 200 гривень) за участь в іншому несанкціонованому мітингу, що відбувся ще 8 травня, на так званих «Військових могилах», до яких демонстранти поклали квіти в пам’ять про радянських воїнів, які загинули при визволенні Мінська 1944 року.

Сам Микола Статкевич підтвердив Радіо Свобода, що знає про вирок арешту, але далі перебуває на волі. За його словами, він не має наміру добровільно йти в ув’язнення.

Останніми місяцями Статкевич через активну участь в опозиційних і громадських акціях, на які не дає дозволу влада, вже багато разів зазнавав адмінарештів і штрафів.

Микола Статкевич на президентських виборах 2010 року був суперником чинного президента Білорусі Олександра Лукашенка і після виборів звинуватив переобраного голову держави у фальсифікаціях. Відтак його арештували, судили, і він провів п’ять років за ґратами. Після звільнення 2015 року опозиціонер заявив про намір продовжити політичну боротьбу за «нормальне життя» в Білорусі.