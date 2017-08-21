«Захід-2017»: залякування НАТО чи плацдарм для наступу?

Київ – Тисячі залізничних платформ з військовою технікою, перебазування військових бригад до лінії європейського кордону Росії, скупчення військової техніки поблизу окремих ділянок кордону Росії з Україною – так Росія готується до спільних військових навчань з Білоруссю «Захід-2017» на території цієї країни. Як свідчать дані розвідок України і країн НАТО та спостереження міжнародних експертів, з початку серпня масштабне переміщення російської військової техніки відбувається від берегів Балтійського моря в Санкт-Петербурзі і до берегів Чорного моря, включно з окупованим українським Кримом. Така мілітаризація регіону викликає занепокоєння як в Україні, так і у країнах НАТО, де наразі оцінюють рівень небезпеки навчань та імовірні наслідки навчань.

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Турчинов не виключає, що навчання «Захід-2017» – це не що інше як підготовка до наступальної операції. За словами Турчинова, є підстави вважати, що після закінчення активної фази навчань російський військовий контингент може залишитись у Білорусі.

«Кінцева мета зазначених навчань полягає у перевірці готовності російських військ проводити операції: від регіональних – до широкомасштабних обмежених війн за умов скорочення часу на їх стратегічну підготовку», – заявив Турчинов у Києво-Могилянській академії.

Про небезпеку, яку становлять для України російсько-білоруські навчання, повідомляв і міністр оборони України Степан Полторак.

На його думку, росіяни можуть їх використати для початку агресії не лише проти України, але і проти будь-якої країни Європи, яка має спільний кордон із Росією.

На цьому акцентують увагу і фахівці міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm, які не виключають, що Кремль може використати навчання для окупації Білорусі – у такому випадку ця країна позбудеться ознак незалежної держави.

«Кожні військові навчання Росії – потенційна загроза для суміжних держав. Це можуть бути просто навчання, але ці навчання можуть виявитися складовою плану агресії – відкритої чи гібридної», – стверджують у спільноті InformNapalm.

А директор Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак в інтерв’ю для Радіо Свобода зазначив: Росія втягує Білорусь, Вірменію та Азербайджан (держави-члени Організації про колективну безпеку – ред.) у конфлікт із Україною. За цих обставин Київ має нарощувати свій оборонний потенціал тощо, каже він.

Має бути посилення не тільки суто воєнного потенціалу, а також посилення структур, які можуть запобігти розвитку парамілітарних антиукраїнських або ризикових проросійських течій

«Більш вагомим аспектом тут, на мій погляд, має бути посилення не тільки суто воєнного потенціалу, а також посилення структур, які можуть запобігти розвитку парамілітарних антиукраїнських або ризикових проросійських течій. Потрібне посилення контррозвідки, розвідувальних органів, всебічне забезпечення, зокрема на законодавчому рівні, певних структурних безпекових елементів», – упевнений фахівець.

«Генштаб розглядає декілька напрямків, з яких можна очікувати на загрози» – Селезньов

Тим часом у Генеральному штабі Міністерства оборони України запевняють: військове командування відслідковує переміщення російських військ та готове реагувати на агресію. Про це в ефірі Радіо Свобода повідомив речник Генштабу Владислав Селезньов. При цьому він акцентував увагу на тому, що територія Білорусі – не єдине потенційне джерело небезпеки для України.

Генеральний штаб розглядає декілька стратегічних напрямків, з яких можемо очікувати на певні загрози. Район проведення АТО – лише один з них

«Генеральний штаб розглядає декілька стратегічних напрямків, з яких можемо очікувати на певні загрози. Район проведення АТО – лише один з них. Щодо ситуації, наприклад, на Придністровському напрямку, то ми володіємо інформацією щодо наявних сил та засобів, які є в Росії в напрямку Придністров’я, і готові протидіяти її зазіханням з цього регіону», – каже Селезньов.

Перебазування Росією потужної військової сили і техніки у район проведення навчань супроводжує ініціатива російського президента Володимира Путіна розташувати у Білорусі систему протиповітряної оборони (ППО). Путін вніс на розгляд Державної думи відповідний законопроект: цей документ передбачає спільну охорону зовнішніх кордонів так званої Союзної держави та створення єдиної регіональної системи протиповітряної оборони. Експерти кажуть, що відповідний протокол був ухвалений у 2009 році, а затвердити його Кремль пропонує лише тепер, напередодні навчань «Захід-2017».

Як зазначив в ефірі Радіо Свобода заступник начальника Генштабу ЗСУ в 2006-2010 роках Ігор Романенко, ухвалення цього документа дасть Росії на її кордонах з Україною, Польщею, країнами Балтії розташувати радіотехнічні засоби, радіолокаційні засоби розвідки. Ці засоби у свою чергу дозволять Збройним силам Росії засобами ППО спостерігати за літальними апаратами на півночі України, а також на сході Польщі і у Балтійському регіоні.

«При необхідності, маючи велику кількості своїх військовослужбовців та військової техніки (біля 200 тисяч одиниць), Росія з території Білорусі може почати і широкомасштабні дії», – вважає Романенко.

НАТО посилює східний оборонний напрямок – Росія пробує відповісти

Країна-члени НАТО не залишають поза увагою наявні загрози. Альянс посилює свій військово-оборонний потенціал у Польщі і країнах Балтії, а США заявляють, що уважно слідкують за планованими Москвою військовими навчаннями.

Це дозволяє сподіватись, що будь-які агресивні дії з боку учасників навчань «Захід-2017» на адресу європейських членів НАТО та партнера альянсу (України) отримають адекватну відповідь, зазначають українські військові експерти.