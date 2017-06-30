Полторак про «Захід – 2017»: проведення навчань на кордоні з Україною є загрозою

Міністр оборони України Степан Полторак заявляє, що проведення навчань на кордоні з Україною, зокрема російсько-білоруських навчань «Захід – 2017», є загрозою.

«Передбачені величезні перекидання військ і маневри. Лише для перекидання особового складу замовлено 4 тисячі вагонів. Це дуже велике угруповання і, звичайно, проведення таких навчань на кордоні з Україною є загрозою», – сказав Полторак, якого цитує прес-служба Міноборони.

Він зазначив, що Україна готова «адекватно реагувати» на проведення цих навчань.

«Майбутні навчання «Захід-2017», які планує провести Російська Федерація, є надзвичайно потужними. Вони можуть бути використані, щоб розпочати агресію не лише проти України, але і проти будь-якої країни Європи, яка має спільний кордон із Росією. Генеральний секретар НАТО розповів про те, які загрози вони убачають, і повідомив, що угруповання НАТО в Східній Європі буде посилено. Звичайно, зі свого боку ми також адекватно реагуватимемо на проведення навчань», – сказав міністр під час зустрічі із генеральним секретарем Альянсу Єнсом Столтенбергом у штаб-квартирі НАТО.

У вересні цього року на території Білорусі заплановані російсько-білоруські навчання «Захід-2017» з залученням російською стороною понад 4 тисяч вагонів для перевезення озброєнь та солдатів. Українська сторона висловила занепокоєння через ці навчання. Проте, як заявляв посол України в Білорусі Ігор Кизил, Україна отримала запевнення білоруської сторони, що українські військові, у тому числі військовий аташе з посольства України у Мінську, зможуть бути спостерігачами на навчаннях «Захід-2017».