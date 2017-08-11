Поле управління для авіації буде над Україною – експерт про російську ППО у Білорусі

Президент Росії Володимир Путін вніс до Держдуми законопроект, який передбачає спільну охорону зовнішніх, кордонів так званої Союзної держави та створення єдиної регіональної системи протиповітряної оборони. Протокол, який пропонується ратифікувати Держдумі, був ухвалений ще в 2009 році. Підписаний у минулому, а подається на затвердження лише тепер. Дехто з експертів встиг припустити, що Росія де-факто почала окупацію Білорусі, інші кажуть про розгортання широкомасштабної війни на території України, треті пропонують не панікувати, бо, мовляв, це всього лиш старий протокол, який потребує затвердження. Про це у програмі Ваша Свобода – Владислав Селезньов, речник Генштабу ЗСУ; Ігор Романенко, заступник начальника Генштабу ЗСУ у 2006-2010 роках; Ігор Тишкевич, аналітик Українського інституту майбутнього.