США слідкують за російсько-білоруськими військовими навчаннями – американський генерал

США уважно слідкують за планованими Москвою російсько-білоруськими військовими навчаннями, до яких буде залучено понад 10 тисяч військових. Про це заявив 3 серпня американський генерал Джон Гілі, командувач військовими навчаннями США у Європі, в інтерв’ю Reuters.

За його словами, Москва не була «відвертою» щодо військових навчань «Запад-2017», оскільки на них не допущені західні спостерігачі.

Джон Гілі зауважив, що російські спостерігачі були присутні на нещодавніх військових навчаннях США і НАТО у Чорному морі, але Росія не запросила західних спостерігачів на російсько-білоруські навчання.

Москва заявила, що проведення військових навчань не вимагає запрошення міжнародних спостерігачів, зазначивши, що участь у них братимуть менше 13 тисяч військових.

У вересні цього року на території Білорусі заплановані російсько-білоруські навчання «Захід-2017» з залученням російською стороною понад 4 тисяч вагонів для перевезення озброєнь і солдатів.

Українська сторона висловила занепокоєння через ці навчання. Проте, як заявляв посол України в Білорусі Ігор Кизил, Україна отримала запевнення білоруської сторони, що українські військові, у тому числі військовий аташе з посольства України у Мінську, зможуть бути спостерігачами на навчаннях «Захід-2017».