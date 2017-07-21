Лукашенко знову запевнив, що з території Білорусі не буде агресії проти України – Порошенко

Президент України Петро Порошенко заявляє, що вкотре отримав запевнення від білоруського колеги Олександра Лукашенка в тому, що з території Білорусі не буде агресії проти України.

«Сьогодні я у черговий раз отримав запевнення від вас, пане президенте, що територія дружньої Україні Республіки Білорусь ніколи не використовуватиметься для агресивних дій проти України, а українсько-білоруський кордон ніколи не буде кордоном війни. Натомість я впевнений, що він завжди буде кордоном нашої дружньої співпраці, кордоном миру», – заявив Порошенко на зустрічі з Лукашенком 21 липня в Києві.

Президент Білорусі під час свого виступу заявив, що Україна може розраховувати на Білорусь у питанні миру і стабільності.

Лукашенко також заявив, що його країна в контексті врегулювання конфлікту на Донбасі і надання майданчика для переговорів зробить те, що попросять президенти України і Росії як сторони, найбільш залучені у цей конфлікт.

«Все, що доручать мені два президенти, більше ніж будь-хто залучені у цей конфлікт, ми, білоруси, будемо робити. Ми не претендуємо на жодні лаври. І я про це щойно сказав. Які можуть бути лаври, коли гинуть люди? Нікому жодних лаврів від цього не буде», – сказав Лукашенко.

Президент Білорусі 20–21 липня перебуває з офіційним візитом у Києві.

Візит відбувається напередодні спільних білорусько-російських військових навчань «Захід-2017» 14–20 вересня, які, за повідомленнями, мають «агресивний» сценарій і турбують не лише Україну, але інші країни (зокрема Польщу та держави Балтії), а також ЄС і НАТО. Українська сторона побоюється, що російські збройні сили можуть використовувати цей плацдарм для наступу на Україну. Раніше президент України Петро Порошенко вже заявляв, що отримав «тверде запевнення» від Олександра Лукашенка, що ці навчання не перетворяться на підготовку Росією «плацдарму для вторгнення в Україну, на українську землю з білоруської території».