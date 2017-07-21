Якби не роль Москви, Лукашенко навряд чи сьогодні опинився у Києві – Солодкий

Сьогодні у Києві приймають президента Білорусі Олександра Лукашенка. Відбулася спільна прес-конференція Порошенка і Лукашенка. На якій президент Білорусі запевнив, що територія його країни ніколи не стане майданчиком для здійснення агресії проти України. Про що могли домовитися керівники двох держав у програмі «Ваша Свобода» обговорювали Сергій Солодкий, перший заступник директора Інституту світової політики; Роман Безсмертний, посол України в Білорусі у 2010-2011 рр.; Павло Усов, білоруський політолог, керівник Центру політичного аналізу і прогнозу