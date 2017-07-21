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21 Липень 2017, Київ 18:40
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Якби не роль Москви, Лукашенко навряд чи сьогодні опинився у Києві – Солодкий

Якби не роль Москви, Лукашенко навряд чи сьогодні опинився у Києві – Солодкий
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0:19:43
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Сьогодні у Києві приймають президента Білорусі Олександра Лукашенка. Відбулася спільна прес-конференція Порошенка і Лукашенка. На якій президент Білорусі запевнив, що територія його країни ніколи не стане майданчиком для здійснення агресії проти України. Про що могли домовитися керівники двох держав у програмі «Ваша Свобода» обговорювали Сергій Солодкий, перший заступник директора Інституту світової політики; Роман Безсмертний, посол України в Білорусі у 2010-2011 рр.; Павло Усов, білоруський політолог, керівник Центру політичного аналізу і прогнозу

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