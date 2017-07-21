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21 Липень 2017, Київ 14:08
Події

LIVE | Зустріч Порошенка і Лукашенка. Спільна заява

Президент Білорусі Олександр Лукашенко прибув із офіційним візитом до України. Офіційна церемонія зустрічі відбулась у п’ятницю об 11-й біля адміністрації президента України на Банковій, відтак відбудуться переговори голів двох держав сам-на-сам і в розширеному складі, а потім заяви двох президентів для преси.

Візит відбувається напередодні спільних білорусько-російських військових навчань «Захід-2017» 14–20 вересня, які, за повідомленнями, мають «агресивний» сценарій і турбують не лише Україну, але інші країни (зокрема Польщу та держави Балтії), а також ЄС і НАТО.

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