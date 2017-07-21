Президент Білорусі Олександр Лукашенко під час свого виступу в рамках офіційного візиту в Україну заявив, що Україна може розраховувати на Білорусь у питанні миру і стабільності. Лукашенко також заявив, що його країна в контексті врегулювання конфлікту на Донбасі і надання майданчика для переговорів зробить те, що попросять президенти України і Росії як сторони, найбільш залучені у цей конфлікт. Під час промови президента Білорусі у залі стало зле одному з учасників засідання, представнику української делегації. Пізніше стало відомо, що знепритомнів голова Державної прикордонної служби України Віктор Назаренко, йому надали медичну допомогу.