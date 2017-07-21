Порошенко і Лукашенко проводять переговори в Києві

Президент України Петро Порошенко і президент Білорусі Олександр Лукашенко 21 липня проводять зустріч у приміщенні Адміністрації президента в Києві, повідомляє прес-служба українського президента.

Лукашенко у рамках офіційного візиту в Україну прибув в Адміністрацію президента України, де перед входом його зустрів голова української держави, почесна варта й оркестр.

Президенти почали переговори у форматі «віч-на-віч». Після цього відбудуться переговори української й білоруської делегацій під головуванням президентів. Згодом голови держав виступлять зі спільною заявою.

Планується, що під час переговорів президенти двох країн обговорять розвиток політичного, торговельно-економічного й гуманітарного співробітництва між Україною і Білоруссю.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко прибув до Києва 20 липня ввечері. Як повідомили на сайті президента Білорусі, однією з тем зустрічі також буде врегулювання конфлікту на сході України, в якому, як мовиться в повідомленні, «Білорусь бере активну участь, надаючи майданчик для переговорів».

Візит відбувається напередодні спільних білорусько-російських військових навчань «Захід-2017» 14–20 вересня, які, за повідомленнями, мають «агресивний» сценарій і турбують не лише Україну, але інші країни (зокрема Польщу та держави Балтії), а також ЄС і НАТО. Українська сторона побоюється, що російські збройні сили можуть використовувати цей плацдарм для наступу на Україну. Раніше президент України Петро Порошенко заявляв, що отримав «тверде запевнення» від Олександра Лукашенка, що ці навчання не перетворяться на підготовку Росією «плацдарму для вторгнення в Україну, на українську землю з білоруської території».