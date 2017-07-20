Президент Білорусі прибув із візитом до України

Президент Білорусі Олександр Лукашенко прибув із офіційним візитом до України, повідомляють засоби інформації з посиланням на сайт голови білоруської держави чи на білоруське державне агентство «БелТА».

Українські агентства не подають власних повідомлень про прибуття Лукашенка на летовище «Бориспіль» під Києвом.

Відповідно до плану візиту, офіційна церемонія зустрічі відбудеться у п’ятницю об 11-й біля адміністрації президента України на Банковій, відтак відбудуться переговори голів двох держав сам-на-сам і в розширеному складі, а потім заяви двох президентів для преси.

Як повідомили на сайті президента Білорусі, однією з тем зустрічі буде врегулювання конфлікту на сході України, в якому, як мовиться в повідомленні, «Білорусь бере активну участь, надаючи майданчик для переговорів».

Також очікується підписання низки документів про співпрацю.

Візит відбувається напередодні спільних білорусько-російських військових навчань «Захід-2017» 14–20 вересня, які, за повідомленнями, мають «агресивний» сценарій і турбують не лише Україну, але інші країни (зокрема Польщу та держави Балтії), а також ЄС і НАТО. Українська сторона побоюється, що російські збройні сили можуть використовувати цей плацдарм для наступу на Україну. Раніше президент України Петро Порошенко заявляв, що отримав «тверде запевнення» від Олександра Лукашенка, що ці навчання не перетворяться на підготовку Росією «плацдарму для вторгнення в Україну, на українську землю з білоруської території».