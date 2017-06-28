Посол України в Білорусі розповів про виклик до МЗС і підготовку візиту Лукашенка до Києва

Посол України в Білорусі Ігор Кизим відповів на запитання Радіо Свобода з приводу Дня Конституції України, який відзначається 28 червня, а також про недавній виклик його до МЗС Білорусі; оцінив майбутні російсько-білоруські військові навчання «Захід-2017» і розповів про підготовку до візиту президента Білорусі Олександра Лукашенка до Києва.

– Пане посол, напередодні Дня Конституції ви побували в селі Косута Вілейського району, ​на батьківщині українського гетьмана Пилипа Орлика (1672-1742), автора першої української Конституції. В Україні зараз добре знають про нього, багато пишуть, а в Білорусі не дуже. Що на Вашу думку, білорусам варто знати про гетьмана Орлика?

На білоруській землі, дуже близької для нас, народився великий син України Пилип Орлик, який став автором першої демократичної Конституції України

– На білоруській землі, дуже близької для нас, народився великий син України Пилип Орлик, який став автором першої демократичної Конституції України. На відміну від України, де навіть є премія його імені, на жаль, в Білорусі про нього мало знають. Але завдяки українській діаспорі та організації «Заповіт» білоруси все більше і більше дізнаються про Орлика, і нас це дуже радує. Я сам недавно побував в місцях, де народився гетьман Орлик. У селі Косута встановлено меморіальну табличку, а в Вілейці навіть вулиця Пилипа Орлика є. І сьогодні ми організували виставку дитячих малюнків – діти дуже цікаво представляють Орлика, вважають його своїм земляком. До речі, конкурс цей традиційний, проводиться з 2011 року.

– Ви вже три місяці працюєте в Білорусі, багато де побували, даєте інтерв'ю, виступаєте на різних конференціях, ваш голос почули ... І є вже перша реакція: вас викликали до МЗС Білорусі.

– Мене здивувало те, що це запрошення в МЗС відбулося аж через тиждень після того, як я зробив ремарку на конференції, яку організував Ostrogorski Forum.

Головна ж ідея мого виступу, після якого мене викликали до МЗС Білорусі, була в тому, що Білорусі слід бути більш прозорою, зокрема, в проведенні навчань

Це була фактично реакція на мою репліку з місця під час конференції, це була відповідь на певні побоювання білоруських доповідачів з приводу загроз для вашої безпеки. Мене тоді здивувало, що тут український приклад згадується як негативний, що, мовляв, ми не хочемо, щоб було так, як в Україні. Головна ж ідея мого виступу, після якого мене викликали до МЗС Білорусі, була в тому, що Білорусі слід бути більш прозорою, зокрема, в проведенні навчань. І не більше. Та цитата, вихоплена з загального контексту співробітниками порталу Тut.by, щодо того, що навчання «Слов'янське братство» не відповідали стандартам ОБСЄ, то треба визнати, що я про це не говорив: ні про стандарти ОБСЄ, ні про якісь інші стандарти.

Білорусь повинна демонструвати більшу прозорість і відкритість в контексті підготовки до будь-яких маневрів, якщо хоче бути почутою, як вона себе позиціонує, як донора регіональної безпеки

Білорусь щодо цього зробила зусилля бути відкритою. Вона не зобов'язана була, можливо, запрошувати спостерігачів на навчання «Слов'янське братство», це була її добра воля, і ми дуже вдячні, що Білорусь займає таку позицію. Моє питання і моя ремарка стосувалося того, що було показано не те, чого очікували спостерігачі. Якщо і було щось зазначено, то це була театралізована вистава для гостей. Але якщо фахівці стверджують, що з військової точки зору не все було сказано, то не треба такого допускати на наступних навчаннях, зокрема на «Заході-2017». У цьому був головний лейтмотив мого виступу, що Білорусь повинна демонструвати більшу прозорість і відкритість в контексті підготовки до будь-яких маневрів, якщо хоче бути почутою, як вона себе позиціонує, як донора регіональної безпеки.

​– Україна ще не отримала запрошення спостерігати за навчаннями «Захід-2017»?

На відміну «Слов'янського братства», «Захід-2017» – це навчання, які підпадають під певні нормативи ОБСЄ, білоруська сторона має задекларувати кількість учасників навчань і запросити спостерігачів

– Запрошення буде отримане, коли прийде час; поки ще рано, організатори можуть зробити це пізніше. Публічно заяви з цього приводу робляться усіма, починаючи від Олександра Лукашенка. Була вже одна презентація цих навчань, незабаром буде друга презентація в ОБСЄ в рамках форуму з питань безпеки. Офіційне ж запрошення спостерігати за навчаннями дається за 40 днів до їх початку, якщо я не помиляюся. У мене немає сумніву, що запрошення буде отримане. На відміну «Слов'янського братства», «Захід-2017» – це навчання, які підпадають під певні нормативи ОБСЄ, білоруська сторона має задекларувати кількість учасників навчань і запросити спостерігачів.

– Навколо цих навчань «Захід-2017» багато спекуляцій з приводу того, що російські військові можуть залишитися в Білорусі, які будуть загрожувати Україні. Є запевнення в зворотному від Олександра Лукашенка, від Сергія Лаврова. Вірять в Україні цим заявам?

– Що стосується заяв білоруського керівництва, то я довіряю тому, що говорив президент Білорусі, в тому числі під час зустрічі з президентом України Петром Порошенко в квітні цього року. Що стосується стурбованості української сторони, то відомо, що в Україні є політичні сили, які бачать таку загрозу. Я її не бачу, у мене є підстави довіряти білоруському керівництву, яке говорило, що за межами Білорусі не буде загроз для України. В цьому питанні я білорусам абсолютно довіряю. Але я не довіряю росіянам, так як Росія – це країна, яка довела, що з нею не можна мати справ і домовленостей. Все це було нею порушено у випадку з Україною.

Але справа білоруської сторони – виконати, щоб кордон був безпечним навіть під час цих навчань.

​– На цьому тижні стало відомо про затримання СБУ в Чернігові білоруса, який шпигував на користь Росії. Чи є нова інформація про нього?

Якщо людина була затримана, і в СБУ є докази, що він займався шпигунською діяльністю, його засудять. Прикро, що це білорус

– Знаєте, ця подія збіглася з моїм викликом до МЗС Білорусі. Я думав, може, мене навмисне з цього приводу викликали, щоб висловити невдоволення діями української влади ... Але з моєї точки зору, якщо людина була затримана, і в СБУ є докази, що він займався шпигунською діяльністю, його засудять. Питання не в тому, він білоруський чи який інший громадянин. Прикро, що це білорус, але питання в тому, на кого він працював ... Тут знову приклад того, що наш спільний сусід робить для того, щоб посварити наші держави і народи. Але я думаю, що це у них не вийде, як би вони не старалися.

– Пане посол, як йде підготовка до візиту президента Білорусі Олександра Лукашенка в Україну?

Процес підготовки візиту президента Білорусі в Україну йде дуже активно. Візит ми очікуємо до кінця літа. Конкретні дати поки не озвучуємо, хоча вони вже погоджені

– Дуже добре. У МЗС, до речі, я не тільки обговорював навчання «Слов'янське братство», а й підготовку до візиту. І тут у нас повне розуміння, що процес підготовки візиту президента Білорусі в Україну йде дуже добре, дуже активно. На всіх рівнях відбуваються зустрічі підгруп, груп, питання, які були підняті під час попередньої зустрічі президентів, відпрацьовуються. Особливо активно у нас йде співпраця і контакти на рівні робочих груп комісії з питань торговельно-економічного співробітництва. Під час візиту буде бізнес-форум, на якому має бути представлена велика кількість білоруських і українських підприємств. Всі готуються зараз. Думаю, наступного тижня ми будемо мати перші відомості про те, які домовленості будуть підготовлені. Візит ми очікуємо до кінця літа. Конкретні дати поки не озвучуємо, хоча вони вже погоджені.

Оригінал матеріалу – на сайті Білоруської редакції Радіо Свобода