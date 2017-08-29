Міноборони Білорусі: після навчань російські військові повернуться на свою територію

Начальник Генерального штабу Збройних сил Білорусі генерал-майор Олег Бєлоконєв відкидає заяви про те, що спільні білорусько-російські військові навчання «Захід-2017» можуть бути використані для нападу на Україну. Він сказав про це 29 серпня в Мінську.

«Це тенденційний і несерйозний висновок ... Чотири тисячі вагонів, якими прибудуть російські війська, – це півтори мотострілкові дивізії, такими силами зробити агресію і окупацію не можна. На такі речі здатний тільки параноїк і ненормальний авантюрист», – сказав Бєлоконєв.

Генерал запевнив, що до 30 вересня особовий склад, озброєння, військова і спеціальна техніка Збройних сил Білорусі повернуться в місця постійної дислокації, а угруповання військ Росії повернуться на свою територію.

Він додав, що маневри, які триватимуть від 14 по 20 серпня, – це навчання оборонного характеру, які підтверджують курс Білорусі на союзницькі відносини з Росією.

Білорусь при цьому, за словами Бєлоконєва, виконує всі зобов’язання в рамках міжнародних договорів у рамках ООН та ОБСЄ і запросила міжнародних спостерігачів – загалом понад 80 осіб.

«Але навколо російсько-білоруських навчань «Захід-2017» створено ажіотаж, неадекватне реагування на навчання наших військ», – сказав генерал, назвавши ажіотаж навколо маневрів «штучним».

Генерал-майор Бєлоконєв заявив, що країни НАТО проводить свої навчання, до яких Білорусь не висловлює претензій.

Він додав, що на домисли, які не відповідають дійсності, Білорусь реагує спокійно.

Країни-сусіди Білорусі, серед них держави Балтії і Україна, непокояться, що Росія може використати навчання «Захід-2017» для агресивної розбудови своєї військової присутності в регіоні, на східному фланзі НАТО, і перетворити Білорусь на плацдарм для можливого наступу на Україну. Росія відкидає такі побоювання.