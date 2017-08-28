«Де «зелені чоловічки», там загроза» – Гарань про «Захід-2017»

Професор Києво-Могилянської академії, науковий директор фонду «Демократичні ініціативи» Олексій Гарань вважає, що мала кількість міжнародних спостерігачів під час проведення білорусько-російських військових навчань «Захід-2017» може свідчити про наміри Росії приховати справжні масштаби цих маневрів і кількість задіяних військ.

Відкритість військових маневрів має служити таким собі запобіжним заходом для того, щоб попередити можливі агресивні наміри кожної зі сторін

​«Є певні засоби довіри, і це зафіксовано у Договорі про обмеження звичайних видів озброєння в Європі, – розповів Олексій Гарань Радіо Свобода. – Відкритість військових маневрів має служити таким собі запобіжним заходом для того, щоб попередити можливі агресивні наміри кожної зі сторін. Такі ж зобов’язання мають і західні країни, коли проводять маневри в Європі. Те, що Росія хоче запросити малу кількість спостерігачів на малу кількість полігонів, щоб вони не отримали належної картини – це явно свідчить про те, що Росія намагається приховати деякі речі».

За його словами, мова може йти як про заниження справжньої кількості солдат та бойової техніки, так і про намір приховати відпрацювання конкретних маневрів. «А також приховати якісь речі, які стосуються самої готовності російської армії, адже ми знаємо, що насправді там не все так добре, але треба ж залякати Захід. Така стратегія погроз в Путіна і є практично його єдиним козирем», – додав експерт.

Олексій Гарань вважає, що, попри існуючі в західних країнах та в Україні застереження стосовно виникнення великого військового конфлікту після навчань «Захід-2017», керівництво Росії навряд чи зважиться на ці дії. «Це призведе до катастрофи в самій Росії, адже одразу ж відбудеться розрив із Заходом в фінансово-економічній сфері: банки відключать від SWIFT, до них також застосують додаткові санкції, а це буде економічна катастрофа для Росії», – переконаний професор.

Путін явно відпрацьовує в військовому плані кілька сценаріїв

​«Але Путін явно відпрацьовує в військовому плані кілька сценаріїв, і тому я не виключаю, що один із них – це гібридна операція на території, скажемо, Естонії, Латвії, чи на кордоні з Польщею. Путін може сказати, що лише захищає права російськомовного населення цих країн. Я також не виключаю, що ці навчання – таке своєрідне залякування і Заходу, і України, мовляв, бійтеся, так, ми слабкі економічно та можемо впасти, але ми потягнемо вас всіх в цю прірву», – припускає Олексій Гарань.

Гарань: Лукашенко грає у ризиковану гру

За словами експерта, найбільшу загрозу ці навчання створюють для України та Білорусі: «Маневри відбуватимуться на північному кордоні з Україною, і це, безумовно, буде відволікати увагу українських військових від східного напрямку, тому що наші війська повинні бути в готовності на північному напрямку, їх треба буде підсилювати».

Найбільшу загрозу я бачу саме для Білорусі. Там, де з’являються «зелені чоловічки», є загроза

​«Та найбільшу загрозу я бачу саме для Білорусі – це присутність російських військових на її території та додаткових засобів контролю над білоруською політикою, можливе таємне відпрацювання сценаріїв додаткового розміщення російських військових в Білорусі, отримання належної розвідувальної та військово стратегічної інформації. Власне, ми знаємо, що там, де з’являються «зелені чоловічки», там є загроза», – переконаний Гарань.

Експерт вважає, що лідер Білорусі грає у доволі ризиковану гру. «Лукашенко під час візиту в Київ заспокоював українську сторону, що він не допустить, щоб навчання були направлені проти України. Насправді, він, як завжди, намагається вести таку складну гру – балансувати між різними силами, він намагається і з Заходом якось поліпшити відносини, щоб використовувати це проти Росії, і використовувати партнерство з Росією, щоб шантажувати Захід – це його традиційна гра. Але ця гра ризикована. Присутність російських військ і спецслужб на території Білорусі в першу чергу – це загроза для самої Білорусі», – зазначає Олексій Гарань.

У російсько-білоруських навчаннях «Захід-2017», які відбудуться 14-20 вересня, планують задіяти близько 13 тисяч військовослужбовців. Російські війська почали прибувати в Білорусь вже 15 серпня. Навчання триватимуть на шести полігонах в Білорусі.

Білорусь запросила для спостереження за навчаннями на своїй території по два спостерігачі з семи країн.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія і Білорусь не виконали своїх міжнародних зобов’язань з дотримання абсолютної прозорості спільних військових навчань «Захід-2017», запланованих на вересень в Білорусі. За його словами, НАТО направить двох своїх експертів для спостереження, але цієї кількості недостатньо.

Оригінал матеріалу – на сайті Білоруської редакції Радіо Свобода