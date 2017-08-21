Для потреб народу грошей не вистачає, а на військові навчання є – білоруси про «Захід-2017»

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Осиповицький полігон задіють на навчаннях «Захід-2017». Місцевість, на якій будуть «воювати» російські та білоруські солдати – менш ніж за два десятки кілометрів від Осиповичів. У райцентрі дислокується реактивна артилерійська бригада.

21 серпня розпочинається підготовка до російсько-білоруських навчань «Захід-2017». Військові спільно відпрацюють комплекс «заходів в тиловому і технічному забезпеченні». Російські війська почали прибувати до Білорусі з 15 серпня.

Самі ж навчання «Захід-2017», як заявляється, відбудуться з 14 до 20 вересня на шести білоруських полігонах.

Напередодні «планової підготовки до стратегічних навчань» в Осиповичах не відчувалося, що незабаром райцентр опиниться в епіцентрі військових ігор. На вулицях іноземних військових не було. Зрідка одинаками чи групами проходили білоруські. На запитання про навчання військові відповідати не хотіли і тільки один з них відреагував: «Готуємося».

На території технічного центру військової частини, як було помітно з-за невисокої огорожі з колючим дротом, солдати поралися біля ракетних установок. На деяких артилерійські короби були підняті догори.

«Мені доводиться щодня бачити цю техніку, – сказав чоловік, побачивши, що журналіст намагається сфотографувати об'єкти за парканом. – Час від часу вона виїжджає на полігон. Російські військові поки не навідувалися сюди. На флагштоці ­ тільки білоруський прапор; коли приїжджають гості, то прапорів більше».

На залізниці платформ з військовою технікою не було теж, але, за розповідями місцевих жителів, вагони з нею останнім часом бачити доводиться часто, особливо ввечері.

«Як їхав мостом, то бачив склад з танками, але не розгледів, чиї вони – розповів наступний співрозмовник журналіста. – Знаків приналежності на них помітно не було. Уже вечоріло. Це були великі машини. Багато останнім часом і цистерн з паливом проходить залізницею в Осиповичах».

Із 15 серпня, коли почали прибувати до Білорусі російські військові, локомотивів з паливними цистернами справді стало більше. Це відзначають не тільки жителі Осиповичів, але і Могильова: «Я живу неподалік полігону, то там спостерігається пожвавлення. Часто стріляти почали», – повідомила жителька приміського осиповицького села Протасевичі.

«До маневрів ставлюся нормально, а як без них в сучасному світі, – зауважила жінка. – Скрізь же теракти. Якщо ми союзна з Росією держава, то війська ж повинні взаємодіяти. Тільки все одно якось неспокійно. Нам би тиші, адже Білорусь вже вдосталь навоювалася».

В рамках підготовки до навчань «Захід-2017», як написано на сайті Міністерства оборони Білорусі, буде відпрацьовано технічне прикриття об'єктів на ділянках військово-автомобільних доріг; евакуація, ремонт та відновлення несправної техніки та озброєння; розгортання польового магістрального трубопроводу, а також ділянок масової заправки техніки.

Відомості про те, скільки Білорусі коштуватимуть спільні навчання, відсутні. Відомо, що в маневрах братимуть участь понад 10 тисяч військовослужбовців, три тисячі з яких – російські.

Для потреб простого народу грошей не вистачає, а на обслуговування військової техніки для таких навчань вони є

«У Білорусі і Росії, мабуть, дуже багато грошей, тому вони зважилися на такі ігри, – висловив свою думку з приводу маневрів наступний співрозмовник журналіста. – Для потреб простого народу грошей не вистачає, а на обслуговування військової техніки для таких навчань вони є. Коли я служив, то один патрон обходився приблизно в 1 долар 30 центів».

Чоловік не дав однозначної відповіді на запитання, чи поїдуть росіяни після навчань з Білорусі. Співрозмовник, однак, згадав, що говорили жителі Осиповичів, коли Путін тиснув на Лукашенка, аби той віддав Бобруйський аеродром росіянам: «Тоді говорили, що і в Осиповичах розмістять російську частину. До Бобруйська ж від нас недалеко. Чи були такі плани, важко говорити. Може, це і чутки, але ж їх підтверджували і наші артилеристи. Отже, навіщо нам чужі війська? Свої ж є ...».

В Осиповичах живе чимало відставних радянських військовослужбовців. Південна частина райцентру, в якій дислокуються артилеристи, забудована типовими двоповерховими будинками. Такі зводили військовополонені німці. У непримітному куточку міста – пам'ятник білоруським партизанам.

На території військової частини через паркан видно занедбаний будинок казарми. Навколо – офіцерські гуртожитки. На вулиці навпроти центрального КПП – будівля, в якій у 1938 році зупинявся радянський полководець Георгій Жуков. Про це свідчить табличка.

У північній частині Осиповичів – технічний центр артилеристів. Навколо нього – вулиці названі на честь радянських воєначальників.

Офіційний привід проведення навчань «Захід-2017» – тренувальний захист території союзної держави від можливого нападу, а також поліпшення взаємодії між військовим командуванням обох країн. Навчання мають статус стратегічних.

Керівництво російської і білоруської армії заявляють, що навчання відбудуться в рамках міжнародних угод.

«Ми нічого не приховуємо і приховувати не повинні. Якщо НАТОвці хочуть бути присутніми на наших навчаннях, будь ласка», – сказав Олександр Лукашенко.

Очільник Міноборони Росії Сергій Шойгу підкреслював мирний характер події: «Цей захід проводиться раз на два роки, згідно зі спільним рішенням президентів Росії і Білорусі, і має виключно оборонний характер».

«Ми з настороженістю очікуємо навчань «Захід-2017», під час яких концентруються дуже великі і агресивні сили, йде демонстративна підготовка до війни із Заходом», – заявила президент Литви Даля Ґрібаускайте.

Спікер Верховної Ради України Андрій Парубій висловив думку, що під час навчань «Захід-2017» російські війська можуть перетнути українсько-білоруський кордон: «Не варто виключати найгірший сценарій: використання навчань як мінімум для дискредитації Білорусі, а як максимум – для здійснення прямої агресії або диверсійно-підривної діяльності проти нашої держави».

Оригінал матеріалу – на сайті Білоруської редакції Радіо Свобода