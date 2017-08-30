У НАТО знову закликали до більшої прозорості навчань «Захід-2017»

У союзі НАТО заявили, що він направить трьох представників на російсько-білоруські військові навчання «Захід-2017», які мають відбутися наступного місяця в Білорусі, але знову закликали обидві країни дати можливість ширшого спостереження за маневрами.

Як заявила речниця НАТО Оана Лунджеску, Північноатлантичний союз направить одного експерта на так звані «дні почесних гостей» під час навчань і ще двох представників на самі навчання до Білорусі. При цьому вона наголосила, що, хоча в НАТО вітають запрошення відвідати навчання, міжнародні норми вимагають від Москви і Брюсселя надати спостерігачам ширший доступ.

Вона нагадала, що так званий Віденський документ, ухвалений в Організації з безпеки і співпраці в Європі, вимагає надавати спостерігачам можливість отримувати інформацію про сценарій і перебіг маневрів, спілкуватися з окремими військовослужбовцями щодо цих маневрів і брати участь у спостережних польотах над територією навчань. «Росія і Білорусь натомість обрали вибірковий підхід, що є недостатнім», – наголосила речниця.

За її словами, таке уникнення обов’язкових вимог до відкритості може тільки порушити питання про природу і мету цих навчань.

Раніше Білорусь запросила спостерігачів від лише семи країн, із регіону Східної Європи і Скандинавії, серед того і з України. Київ повідомив, що направить на навчання двох верифікаторів.

Крім того, союз НАТО запросили направити двох представників, але не для постійного моніторингу за перебігом навчань, а лише на відвідини їх.

Також представника НАТО і представників військових низки країн запросили на «дні почесних гостей», які влаштовують як окремі обмежені заходи без можливості спостерігати за іншими аспектами навчань.

У НАТО вже заявляли раніше, що Росія і Білорусь не виконали своїх міжнародних зобов’язань щодо абсолютної прозорості військових навчань «Захід-2017».

Віденський документ, серед іншого, вимагає обов’язкового залучення спостерігачів від інших держав-учасниць на навчаннях із участю 13 тисяч і більше військовослужбовців. Росія і Білорусь стверджують, що в нинішніх навчаннях 14–20 вересня візьме участь лише близько 12 тисяч 700.

Але в НАТО підозрюють, що, з урахуванням підвищеної активності російських військ і в західній частині Росії, поблизу кордону з Україною, фактично учасниками великих навчань у вересні, формально поділених на кілька окремих заходів, буде значно більше російських військових – за недавніми оцінками уряду Литви, можливо, загалом до ста тисяч.

Країни-сусіди Білорусі, серед них держави Балтії і Україна, непокояться, що Росія може використати навчання «Захід-2017» для агресивної розбудови своєї військової присутності в регіоні, на східному фланзі НАТО, і перетворити Білорусь на плацдарм для можливого наступу на Україну. Москва і Мінськ заперечують такі побоювання і стверджують, що навчання мають суто оборонний антитерористичний характер і що після їхнього закінчення всі війська повернуться до місць постійної дислокації, зокрема російські – назад до Росії.