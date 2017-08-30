Начальники Генштабів України і Польщі обговорюють можливі загрози навчань «Захід-2017»

Начальники Генеральних штабів Збройних сил України і Польщі обговорюють потенційні загрози у зв’язку з проведенням російсько-білоруських військових навчань «Захід-2017», запланованих на 14-20 вересня.

Як повідомляє прес-служба Збройних сил України, Віктор Муженко і Лєшек Суравський проводять зустріч у Львові.

За повідомленням, на переговорах також йтиметься про військову співпрацю між країнами, зокрема про збільшення кількості спільних тренувань і військових навчань штабів і підрозділів обох країн.

Країни-сусіди Білорусі, серед них держави Балтії і Україна, непокояться, що Росія може використати навчання «Захід-2017» для агресивної розбудови своєї військової присутності в регіоні, на східному фланзі НАТО, і перетворити Білорусь на плацдарм для можливого наступу на Україну. Росія і Білорусь відкидають такі побоювання.