Чисельність «армії Вейшнорії» може сягати понад сто тисяч осіб – генерал-лейтенант ЗСУ

На території, де планується провести навчання «Захід-2017», може бути сконцентровано набагато більше військових, ніж офіційно заявлено, побоюється генерал-лейтенант Збройних сил України Ігор Романенко. А окремі експерти звертають увагу на те, що частина Білорусі, яку за легендою навчань назвали «Вейшнорією», збігається з найбільш опозиційно налаштованим регіоном Білорусі.

За офіційними даними, участь у навчаннях «Захід-2017» візьмуть до 13 тисяч військовослужбовців, але військовий експерт та екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко впевнений, що фактично на місці проведення навчань їх буде набагато більше. Він вважає, що Росія може перевищити цю цифру під приводом так званої «раптової перевірки».

Окрім самого навчання, на підставі раптової перевірки щороку вони формують ударне угруповання

«Чи їх там дві тисячі, чи 20 тисяч, чи літаки будуть залучатись – принципової ролі це не відіграє. Важливо, що окрім самого навчання, на підставі раптової перевірки щороку вони формують ударне угруповання. Якщо сформують цього року на рівні до 200 тисяч, за потужністю це є військовою підставою для початку широкомасштабних дій», – каже Романенко.

Виходячи з кількості залучених для перевезення залізничних вагонів та даних про пересування військ, експерт припускає, що реальна кількість солдатів може перевищувати сто тисяч. Крім того, згідно з його даними, на окупованій території України зараз розміщено більше військ, ніж наразі є в Європі. При цьому, зазначає Романенко, для широкомасштабної кампанії проти України Росії знадобилося б близько 240 тисяч особового складу.

Межі вигаданої російськими військовими «Вейшнорії» збігаються із регіоном Білорусі, де проживає найбільше католиків та найбільша кількість людей розмовляють білоруською, пише журналіст Денис Казанський.

Якщо вигадані кордони уявного ворога збігаються із поділом, який був до 1939 року, то це політично вмотивована провокація, вважає військовий експерт Олег Жданов.

Основне завдання Путіна – примусити Європу визнати нові кордони України

Хоча для військових навчань завжди використовується уявний поділ на ворожу і свою країну, а також створюється легенда, додає він. Жданов припускає, що в даному разі можлива провокація від спецслужб, спрямована саме на західних націоналістів. Втім, головну мотивацію він вбачає не в цьому.

«Основне завдання Путіна – примусити Європу визнати нові кордони України, зокрема щодо Криму. Тому тематика навчань із тонким натяком «ми ж пам’ятаємо, де проходив кордон, і, коли граємо у війну, саме від цього кордону починаємо своє планування», – вважає Жданов.

Версія хороша, але надто конспірологічна – Корчилава

Директор українського Інституту аналізу і прогнозування Юрій Лісничий нагадує: колись Україні так само нав’язували ідеї Новоросії, які сприймали як жарти. «Страшилки» про можливі бунтівні області Білорусі живуть лише в уяві Путіна та Лукашенка, вважає експерт і називає це пропагандою.

Ключик кремлівської пропаганди в будь-який момент може каталізувати можливі конфлікти, щоб мати привід увійти

«Ці страшилки прекрасно лягають на ідеологію «руского міра» і на ті стереотипи, які закладалися за 70 років радянського правління, і цей ключик кремлівської пропаганди в будь-який момент може каталізувати можливі конфлікти і перетворити їх на гарячі для того, щоб мати привід увійти», – побоюється Лісничий. На його думку, така легенда навчань – це сигнал для сусідів Росії.

«Всі ваші слабкості будуть використані нами, якщо ви будете вести не в руслі Путіна політику», – так його формулює Лісничий.

Натомість колишній прес-аташе посольства Грузії в Україні Бачо Корчилава закликає не надавати такого великого значення області, в якій концентруються навчання.

Версія, звісно, хороша, але занадто конспірологічна

«Найімовірніше, просто було обрано регіон, де зручніше за все розвертатись. Версія, звісно, хороша, але занадто конспірологічна», – вважає він.

На відміну від Ігоря Романенка, Корчилава впевнений, що участь у навчаннях бере не більше ніж 20 тисяч людей. Цього, на його думку, геть недостатньо для повномасштабного вторгнення в Україну.

«Наприклад, на навчаннях «Кавказ-2008» (військові навчання Росії біля грузинського кордону, що передували п’ятиденній війні 2008 року – ред.) угруповання складало близько 95 тисяч осіб. Це була 58-ма Північнокавказька армія», – згадує він.

У цих навчаннях дипломат скоріше схильний вбачати гру м’язами та демонстрацію сили.

Ми набагато краще думаємо про Кремль та російську військову машину, ніж вона є насправді

«Як на мене, ми набагато краще думаємо про Кремль та російську військову машину, ніж вона є насправді. Якщо заходити в таку велику країну, як Україна, якщо ми порівнюємо зі сценарієм 2008 року, то потрібне набагато більше угруповання, ніж те, яке входило до Грузії», – впевнений він.

При цьому Корчилава прогнозує: якщо ситуація під час навчань вийде з-під контролю білоруської сторони, президент Білорусі Олександр Лукашенко не зможе на неї вплинути, незважаючи на свої попередні заяви.

«Пан Лукашенко – це людина, яка весь час шукає свій політичний інтерес, але при прийнятті якихось великих стратегічних рішень в нього немає можливості протистояти Кремлю», – попереджає колишній прес-аташе.

Ранковий ефір Радіо Свобода слухайте і дивіться на YouTube-каналі

​