Україна уважно стежитиме за навчаннями «Захід-2017» – Порошенко

Україна уважно стежитиме за проведенням спільних російсько-білоруських військових навчань «Захід-2017», запланованими на 14-20 вересня, заявляє президент України Петро Порошенко.

«Ми з великою увагою ставимося до проведення цих навчань. Бачимо можливості загрози, в тому числі для територіальної цілісності України», – сказав Порошенко 1 вересня у ході робочої поїздки до Харківської області.

Президент заявив, що отримав запевнення президента Білорусі Олександра Лукашенка про те, що Україні не слід остерігатися загрози з території Білорусі.

«Сподіваюся, що це слово буде дотримане. Немає підстав ставити це під сумнів», – сказав президент.

Водночас, за його словами, у 2008 році і пізніше Росія під виглядом навчань сконцентровувала свою техніку. «Зараз ми будемо уважно моніторити, щоб уся техніка, яка була завезена для навчань, була виведена і загрози були зняті», – сказав голова держави.

Країни-сусіди Білорусі, серед них держави Балтії і Україна, непокояться, що Росія може використати навчання «Захід-2017» для агресивної розбудови своєї військової присутності в регіоні, на східному фланзі НАТО, і перетворити Білорусь на плацдарм для можливого наступу на Україну. Москва і Мінськ заперечують такі побоювання і стверджують, що навчання мають суто оборонний антитерористичний характер і що після їхнього закінчення всі війська повернуться до місць постійної дислокації, зокрема російські – назад до Росії.