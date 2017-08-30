НАТО посилає 3 спостерігачів на «Захід-2017» – речниця

НАТО заявляє, що пошле трьох своїх представників для спостереження за спільними російсько-білоруськими військовими навчаннями «Захід-2017», і закликає обидві держави допустити більше спостерігачів.

Речниця Північноатлантичного альянсу Оана Лунгеску 30 серпня заявила, що одного експерта НАТО направить на «Дні відвідувачів», пов’язані з навчаннями, у Росії, і ще двоє представників поїдуть у Білорусь.

Вона додала, що НАТО вітає запрошення спостерігачів на навчання. Водночас Лунгеску наголосила, що міжнародні правила вимагають від Москви і Мінська допустити більшу кількість спостерігачів.

Відповідно до правил Організації з безпеки і співпраці в Європі, відомих як Віденський документ, держави, які проводять маневри з участю понад 13 тисяч військовослужбовців, повинні заздалегідь повідомляти інші країни і бути відкритими для спостерігачів. Росія і Білорусь уже не раз заявляли, що в їхніх спільних навчаннях «Захід-2017» на білоруській території 14–20 вересня візьме участь тільки 12 тисяч 700.

Але в НАТО підозрюють, що, з урахуванням підвищеної активності російських військ і в західній частині Росії, поблизу кордону з Україною, фактично учасниками великих навчань у вересні, формально поділених на кілька окремих заходів, буде значно більше російських військових – за недавніми оцінками уряду Литви, можливо, загалом до ста тисяч.

Білорусь як країна проведення навчань запросила на них представників семи східноєвропейських і скандинавських держав, серед них і України, а також представників НАТО. І ці країни, і союз НАТО будуть мати можливість направити на навчання лише по двоє спостерігачів.

Країни-сусіди Білорусі, серед них держави Балтії і Україна, непокояться, що Росія може використати навчання «Захід-2017» для агресивної розбудови своєї військової присутності в регіоні, на східному фланзі НАТО, і перетворити Білорусь на плацдарм для можливого наступу на Україну. Росія заперечує такі побоювання.