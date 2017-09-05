Російсько-білоруські навчання «Захід-2017» не спрямовані для нападу на якусь країну – Лукашенко

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що майбутні військові навчання Росії та Білорусі не спрямовані для нападу на якусь із країн, передає у вівторок державне агентство БелТА.

«Нападати ні на кого ми не збираємося. А якими будуть ці навчання, то ми запросили практично всіх охочих (спостерігачів – ред.), – будь ласка, приїжджайте і дивіться», – сказав Лукашенко на нараді з керівництвом секретаріату РНБО та силовиками.

Він заявив, що Білорусь не повинна виправдовуватися перед заявами, які ставлять під сумнів винятково оборонний характер навчань.

«Хочу попередити – годі виправдовуватися. Наші навчання мають оборонний характер. Що ще? Є армія, є спільна група Білорусі і Росії на західному напрямку. А якщо вона є, і ми ні від кого цього не приховували, то ми її будемо вчити воювати – про всяк випадок», – додав Лукашенко.

14-20 вересня на білоруській території заплановані російсько-білоруські військові навчання «Захід-2017».

Країни-сусіди Білорусі, серед них держави Балтії і Україна, занепокоєні тим, що Росія може використати ці навчання для агресивної розбудови своєї військової присутності в регіоні, на східному фланзі НАТО, і перетворити Білорусь на плацдарм для можливого наступу на Україну.

Днями президент Петро Порошенко заявив, що Україна уважно стежитиме за навчаннями «Захід-2017», бо бачить «можливості загрози для територіальної цілісності України».

Москва і Мінськ заперечують такі побоювання і стверджують, що навчання мають суто оборонний антитерористичний характер і що після їхнього закінчення всі війська повернуться до місць постійної дислокації, зокрема російські – назад до Росії.