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05 Вересень 2017, Київ 14:06
Новини | Міжнародні

Російсько-білоруські навчання «Захід-2017» не спрямовані для нападу на якусь країну – Лукашенко

Президенти Росії та Білорусі Володимир Путін та Олександр Лукашенко

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що майбутні військові навчання Росії та Білорусі не спрямовані для нападу на якусь із країн, передає у вівторок державне агентство БелТА.

«Нападати ні на кого ми не збираємося. А якими будуть ці навчання, то ми запросили практично всіх охочих (спостерігачів – ред.), – будь ласка, приїжджайте і дивіться», – сказав Лукашенко на нараді з керівництвом секретаріату РНБО та силовиками.

Він заявив, що Білорусь не повинна виправдовуватися перед заявами, які ставлять під сумнів винятково оборонний характер навчань.

«Хочу попередити – годі виправдовуватися. Наші навчання мають оборонний характер. Що ще? Є армія, є спільна група Білорусі і Росії на західному напрямку. А якщо вона є, і ми ні від кого цього не приховували, то ми її будемо вчити воювати – про всяк випадок», – додав Лукашенко.

14-20 вересня на білоруській території заплановані російсько-білоруські військові навчання «Захід-2017».

Країни-сусіди Білорусі, серед них держави Балтії і Україна, занепокоєні тим, що Росія може використати ці навчання для агресивної розбудови своєї військової присутності в регіоні, на східному фланзі НАТО, і перетворити Білорусь на плацдарм для можливого наступу на Україну.

Днями президент Петро Порошенко заявив, що Україна уважно стежитиме за навчаннями «Захід-2017», бо бачить «можливості загрози для територіальної цілісності України».

Москва і Мінськ заперечують такі побоювання і стверджують, що навчання мають суто оборонний антитерористичний характер і що після їхнього закінчення всі війська повернуться до місць постійної дислокації, зокрема російські – назад до Росії.

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