Російські війська можуть не повернутися з Білорусі після навчань «Захід-2017» – Порошенко

Президент України Петро Порошенко висловив стурбованість проведенням на території Білорусі спільних російсько-білоруських військових навчань «Захід-2017». У щорічному зверненні до парламенту 7 вересня він вказав на антизахідну спрямованість цих маневрів.

«Російські навчання в Білорусі природніше було б назвати «Антизахід». Природно, що саме через це, а не з якихось інших причин, ми й посилили контроль на всіх ділянках державного кордону», – вказав Порошенко.

Він також нагадав, що вторгнення Росії до Грузії 2008 року також відбулося після завершення військових навчань поблизу російсько-грузинського кордону.

Країни-сусіди Білорусі, серед них держави Балтії і Україна, непокояться, що Росія може використати навчання «Захід-2017» для агресивної розбудови своєї військової присутності в регіоні, на східному фланзі НАТО, і перетворити Білорусь на плацдарм для можливого наступу на Україну. Москва і Мінськ заперечують такі побоювання і стверджують, що навчання мають суто оборонний антитерористичний характер і що після їхнього закінчення всі війська повернуться до місць постійної дислокації, зокрема російські – назад до Росії.