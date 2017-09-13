Українські військові переправилися через Дніпро за планом навчань «Непохитна стійкість-2017»

Міністерство оборони України повідомляє 13 вересня, що на Херсонщині під час виконання планових завдань командно-штабних навчань «Непохитна стійкість-2017» здійснено переправу через річку Дніпро військової техніки однієї з танкових бригад Збройних сил України.

«Для переправи було обрано ділянку річки шириною близько 600 метрів. З одного берегу на інший танки, бойові машини піхоти та різноманітну колісну техніку доставляли інженерні підрозділи за допомогою понтонного порому штатного понтонно-мостового парку», – ідеться в повідомленні.

Підсумком цього етапу навчань стало налагодження високого рівня взаємодії при здійсненні навчально-бойових дій, набуття нового досвіду в організації управління військами при подоланні водних перешкод, вказує оборонне відомство.

Стратегічні командно-штабні навчання «Непохитна стійкість-2017» відбуваються в Україні з 12 до 15 вересня. У вівторок за програмою навчань майже всі бойові військові частини Повітряних сил українських Збройних сил привели в бойову готовність з метою перевірки.