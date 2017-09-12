Міноборони: повітряні сили ЗСУ привели в бойову готовність для перевірки

Майже всі бойові військові частини Повітряних сил української армії привели в бойову готовність з метою перевірки, повідомляє Міністерство оборони України.

«Під час виконання цих заходів здійснюється призов на навчальні збори резервістів оперативного резерву першої і другої черг для доукомплектування цих військових частин до повних штатів. Особлива увага у ході зборів приділяється спроможності військових частин організовано прийняти особовий склад запасу й організації всебічного забезпечення. Також з резервістами проведуть низку занять з індивідуальної підготовки», – йдеться в повідомленні.

Раніше начальник Генштабу ЗСУ Віктор Муженко повідомив, що з 12 по 15 вересня в Україні відбудуться стратегічні командно-штабні «Непохитна стійкість-2017». У зв’язку з цим у Генштабі попередили про відповідальність за запуск безпілотних літальних апаратів в місцях проведення навчань.