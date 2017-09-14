На 7 полігонах Білорусі починаються спільні з Росією військові навчання «Захід-2017» 

У Білорусі 14 вересня розпочинаються спільні російсько-білоруські військові навчання «Захід-2017». Ці навчання є відновленням радянської традиції навчань країн Варшавського договору, який таким чином готувався протистояти НАТО.

Білорусь і Росія з 2009 року вирішили відновити ці навчання, хоча потенційного ворога не називали. Їх проводять раз на два роки почергово на території Білорусі та Росії – лише у 2015 році не було таких навчань.

Особливість навчань у 2017 році – зміна геополітичної обстановки: агресивні дії Росії проти України та її протистояння з НАТО, і Білорусь, яка була переговорним майданчиком для України та Росії в обговоренні проблеми Донбасу, за словами військових аналітиків, виступає як союзник країни-агресора.

За даними білоруського міністерства оборони, на території Білорусі навчання пройдуть на семи полігонах та у двох окремих місцевостях,навчатимуться 10 тисяч 200 військовослужбовців, із них сім тисяч – з білоруських підрозділів, три тисячі – з російських.

Такими силами робити агресію проти сусідів чи анексію неможливо, наполягають білоруські військові. Білоруська опозиція побоюється, що Володимир Путін може використати ці навчання для початку анексії Білорусі, адже його політика є непередбачуваною. Зокрема провідний білоруський опозиційний лідер Микола Статкевич оцінює таку вірогідність у 10 відсотків.

Міністерство оборони Білорусі 13 вересня знову наголосило на оборонному характері навчань «Захід-2017» та обіцяло, що всі російські військові, які беруть у них участь, залишать білоруську територію до 30 вересня.

Як заявив 13 вересня керівник департаменту міжнародного військового співробітництва оборонного відомства Білорусі генерал-майор Олег Воїнов, навчання навмисно віддалені від суміжних територій з Україною, Литвою, Латвією і Польщею.

Як будуть проходити навчання «Захід», міноборони Білорусі обіцяє звітувати щодня на брифінгах та у прес-релізах, акредитовано 280 журналістів, переважно іноземних ЗМІ, запрошено 80 спостерігачів, у тому числі з України та країн НАТО.

Країни-сусіди Білорусі, серед них держави Балтії і Україна, непокояться, що Росія може використати навчання «Захід-2017» для агресивної розбудови своєї військової присутності в регіоні, на східному фланзі НАТО, і перетворити Білорусь на плацдарм для можливого наступу на Україну. Союз НАТО дислокував чотири батальйонні бойові групи, загалом майже 4500 військовослужбовців, в Естонії, Латвії, Литві й Польщі, щоб запевнити ці країни в підтримці перед дедалі агресивнішими діями Росії після окупації нею українського Криму і агресії на сході України.