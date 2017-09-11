У Міжнародному центрі миротворчості та безпеки (Яворівський полігон) Академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного стартували українсько-американські командно-штабні навчання Rapid Trident. Близько 2500 військовослужбовців із 15 країн, зокрема України, Канади, Болгарії, Грузії, Естонії, Італії, Латвії, Литви, Норвегії, Польщі, Румунії, Молдови, Туреччини, Великої Британії упродовж двох тижнів вдосконалюватимуть військовий вишкіл у спільних тактичних діях. Із Молдови прибули 57 військовослужбовців, відряджені урядом, попри заборону президента Молдови. Це навчання із застосовуванням системи імітації бойової стрільби MILES, із залученням літаків та вертольотів. Вивчатимуть медичну евакуацію, десантування вантажів та особового складу. Велику увагу приділятимуть тренуванню командирів. Українсько-американські тактичні навчання Rapid Trident тривають із 1994 року. Їхня мета – підготовка до спільних дій у складі багатонаціональних сил під час коаліційних операцій.