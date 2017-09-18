До навчань «Захід-2017» Росія намагалася залучити сили з Донбасу – Лисенко

Росія планувала залучити до військових навчань «Захід-2017» сили, які розміщені на території українського Донбасу, стверджує речник Міністерства оборони України Андрій Лисенко.

Але, за його словами, ці підрозділи не змогли виконати завдання через брак пального і несправність техніки.

«Ми зараз бачимо, що намагалися залучити до цих навчань російсько-окупаційні війська на Донбасі. Ми отримали дані розвідки, що більшість колон, які мали б вийти у пункти зосередження для виконання паралельних завдань у рамках навчань «Захід – 2017», вони просто не доїхали, тому що чомусь закінчилося пальне. Один з підрозділів на Луганщині, який мав у своєму складі 11 танків, всього три танки були здатні рушити і виконувати завдання, всі інші несправні», – розповів в ефірі Радіо Свобода Андрій Лисенко.

За його даними, аналіз стану техніки двох армійських корпусів угруповань «ДНР» і «ЛНР» свідчить, що 60 % техніки не може використовуватися через несправність.

Російська сторона цих заяв наразі не коментувала, але Москва відкидає підтримку бойовиків на частині Донбасу.

Як стверджує Лисенко, зараз на непідконтрольній Києву частині українського Донбасу залишається 2900 кадрових російських військових.

Збройні сили Росії і Білорусі проводять спільні навчання «Захід-2017». Вони проходять на територіях обох країн. За навчаннями на полігоні у Білорусі спостерігають запрошені представники НАТО.

