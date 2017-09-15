Росія може вдатися до «маленьких пакостей» на навчаннях «Захід-2017» – посол України в Білорусі

Інформації в українських дипломатів у Мінську про російсько-білоруські навчання «Захід-2017» достатньо, заявив в інтерв’ю Радіо Свобода посол України в Білорусі Ігор Кизим. Він, зокрема, розповів про умови діяльності українських спостерігачів, дипломатів та преси під час навчань, які триватимуть до 20 вересня.

Вони позиціонують себе, як повністю відкриті для усіх, хто хоче побачити і почути про ці навчання

– Що стосується інформації, яка була нам надана і під час брифінгів, і у пресі, і під час моїх зустрічей з керівництвом Міністерства закордонних справ Білорусі та представниками Міністерства оборони, то в принципі, є достатня інформація. Вони позиціонують себе, як повністю відкриті для усіх, хто хоче побачити і почути про ці навчання. І тому я можу ствердно відповісти, що інформації про навчання у нас достатньо, принаймні, щодо місць дислокації військ, основних заходів, – це і в публічній сфері і під час особистих зустріче було сказано. І по чисельності військ і техніки інформація також доводиться. Тому у мене як посла вистачає інформації, я не можу сказати про її недостатність.

– Чи є в українських спостерігачів та преси можливість бачити на навчаннях те, що дійсно важливе для України?

– Українські спостерігачі починають працювати завтра. Вони запрошені в рамках Віденського документа щодо зміцнення заходів довіри та безпеки. Вони будуть працювати окремо, будуть готувати доповідь про ці навчання, і ми у посольстві не будемо знати про це до кінця навчань. Українська преса також приїхала до Білорусі на навчання, вона акредитована при МЗС. Тут також білоруська влада демонструє відкритість. Але що їм покажуть, мені важко сказати, тому що дійсно головне питання, яке їх турбує, що їм буде показано, які будуть брифінги, куди вони будуть допущені. Але принаймні ті заходи, про які я чув від МЗС, дають підстави вважати, що вони все ж щось побачать.

У МЗС обіцяли, що буде брифінг після проведення навчань десь на початку жовтня, і тоді подивимось, що воно було насправді

На скільки це все буде відкрито на справі, мабуть, ми будемо говорити про це після підведення підсумків. Нам у МЗС обіцяли, що буде брифінг після проведення навчань десь на початку жовтня, і тоді подивимось, що воно було насправді. Тобто висновки будемо робити уже після.

– Можете уточнити: мова йде про двох спостерігачів з Міноборони України, а також українських військових аташе?

– Так. У нас є військовий аташе і аташе з питань оборони, які братимуть участь у спостереженні, у них є запрошення, будуть присутні на брифінгах щодо підсумків навчань. Але у них і спостерігачів різна програма, різні повноваження і різний доступ до навчань. Якщо йдеться про спостерігачів, які запрошені у рамках Віденського документу, то в них зовсім інші можливості. А аташе мають свої завдання, свої обмеження, свою програму.

​ – В Україні тривають розмови про небезпеку цих навчань для українських кордонів. Білорусь запевняє, що російські війська залишать територію Білорусі до 30 вересня, і що від них не буде жодної загрози. Чи вистачає Вам таких запевнень?

– Що стосується білоруської сторони, то для мене як представника нашої держави запевнень керівника Білорусі, які він надав президентові Україні, достатньо для того, щоб знати, що з білоруської сторони ніяких загроз не надходить для України. Я не відчуваю такої загрози, тим більше, що демонструється така відкритість. Що стосується російських військ, які покинуть територію Білорусі або залишаться, у мене такої впевненості немає. Хоча я вірю білоруському керівництву та представникам Міністерства оборони, що російські війська мають залишити територію вчасно. Це вже буде питання контролю і це питання до білоруської сторони, яка має забезпечити такий відхід російських військ з території Білорусі. І я думаю, що вони будуть робити все для того, щоб це реалізувати.

Не думаю, що буде там якась нестандартна ситуація, але усілякі маленькі пакості вони можуть зробити

Але що буде насправді, то давайте почекаємо кінця навчань, у ситуації, яка зараз є у нас з Росією, у мене немає підстав стовідсотково довіряти російським військам та російському керівництву. Я не думаю, що буде там якась нестандартна ситуація, але усілякі маленькі пакості вони можуть зробити. Тому у мене певність буде лише тоді, коли вони покинуть територію Білорусі.

– Ви особисто, окрім брифінгів у МЗС, на які запрошують послів, щось побачите під час навчань?

– Ні, послів нікуди більше не запрошують. І мені здається, що запрошення послів та політиків, хоч і надало б якусь корисну інформацію, це – не головне. Головне у тому, що військові навчання мають спостерігати, оцінювати та робити висновки фахівці у цій сфері, саме військові люди. Щодо політичної частини цього, то ми задоволені тим, що в нас є запевнення вищого політичного керівництва Білорусі, що це не є загрозою для кордонів України.