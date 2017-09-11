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11 Вересень 2017, Київ 13:05
Політика

Миротворців – на Донбас. Яку гру затіяв Путін?

Ілюстраційне фото

«Блакитні шоломи» – на Донбас. Минулого тижня Кремль раптово дав добро на розміщення збройної місії ООН на сході України. Втім, на своїх умовах. І залишивши за дужками те, що російські «миротворці» вже кілька років воюють на Донбасі – у формі бойовиків. Журналісти проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії» з’ясували: де ж межа між миротворчою та окупаційною місіями?

«Блакитні шоломи» – на Донбас з подачі президента Росії Володимира Путіна. Чому Кремль раптом підтримав ідею України? Чи готова Рада безпеки ООН затвердити російський варіант миротворчої місії?

«Росія вирішила продемонструвати те, що в Європі називається прогресом», – пояснює ідею російського президента експерт Українського інституту майбутнього Ігор Тишкевич.

Розраховували, що це може пройти, що називається «на дурака»
Олександр Мацука

«Розраховували, що це може пройти, що називається «на дурака», – каже директор секретаріату Ради безпеки ООН у 2009-2016 роках Олександр Мацука.

Що пропонує Путін?

«Не бачу тут нічого поганого, навпаки, вважаю, що це пішло б на користь», – заявив Володимир Путін.

Вже у цьому висловлюванні постає одразу кілька «але». «Блакитні шоломи», за задумом Кремля, повинні убезпечити місію ОБСЄ і перебувати лише на лінії розмежування. А ще – контингент треба узгодити з лідерами угруповань «ЛНР» та «ДНР».

Росія наполягатиме на російському контингенті або на контингенті – «Росія з кимось»
Ігор Тишкевич

«Якщо Росії вдасться проштовхнути варіант, що це внутрішньо український конфлікт, Росія наполягатиме або на російському контингенті, або на контингенті – «Росія з кимось», навіть російсько-українському. До чого це призводить – ми пам’ятаємо по Грузії, де був російсько-грузинський миротворчий контингент», – розповідає Ігор Тишкевич.

Ігор Тишкевич, експерт Українського інституту майбутнього
Ігор Тишкевич, експерт Українського інституту майбутнього

Миротворці чи окупанти?

15-а миротворча бригада армії Російської Федерації. Офіційно у її військовослужбовців за спиною – Абхазія, Північна Осетія і Придністров’я.

Самарські миротворці відзначилися на навчаннях «Непорушне братство», які пройшли у Вірменії. Неофіційно, за даними спільноти «Інформнапалм», в послужному списку «миротворців» – вже не одне «відрядження» на Донбас.

«Що, Рінате, відчувається дух війни тут, як? – Не те, що сидіти в наряді», – відповів російський «миротворець».

У мережі є кілька відео з нібито російськими «миротворцями» на Донбасі. Але напевно розслідувачам ідентифікувати військовослужбовців 15-ї бригади вдалося по фотографіях в соцмережах.

Ось, наприклад, контрактник Євген Іванов. У 2014-му він робить фото в польовому таборі в Кам’янському районі Росії. На вантажівці – літери «МС», що означає «миротворчі сили». Далі той же Іванов і та ж вантажівка – на знімках вже без розпізнавальні знаків.

На вантажівці літери «МС», що означає «миротворчі сили»
На вантажівці літери «МС», що означає «миротворчі сили»

Його колега Руслан Хайретдінов спочатку фотографується на кордоні, а потім з товаришами по службі отримує гривні – в Краснодоні Луганської області.

На цьому зображенні вантажівки вже не мають опізнавальних знаків
На цьому зображенні вантажівки вже не мають опізнавальних знаків

«Ніяких миротворців сюди ми не пустимо! Для чого миротворці сюди будуть заходити – для того, щоб розбороняти протиборчі сторони. Ну, якщо зайде Російська Федерація, я скажу так. Якщо зайде ООН, я подивлюся, як це у них вийде», – заявляв ватажок угруповання «ДНР» Олександр Захарченко.

Чим небезпечний російський сценарій?

Через два роки після погроз на адресу «блакитних шоломів» ватажок угруповання «ДНР» вже готовий обговорювати формат місії ООН. Росія пропонує в Україні, на думку деяких експертів, так званий кіпрський варіант.

Миротворці на Кіпрі
Миротворці на Кіпрі

43 роки тому етнічних греків і турків на острові Кіпр розділили миротворці. Місія працює там і сьогодні – і тільки на лінії розмежування.

Ця миротворча місія не відновила суверенітет Кіпру
Геннадій Болдирєв

«Ця миротворча місія не відновила суверенітет Кіпру. Тобто ми не вирішимо питання виведення російського контингенту, російських військ і найманців, ми не вирішимо питання відновлення контролю над територією України», – зауважує колишній радник посольства України в Республіці Австрія у 2010-2014 роках Геннадій Болдирєв.

Геннадій Болдирєв, колишній радник посольства України в Республіці Австрія у 2010-2014 роках
Геннадій Болдирєв, колишній радник посольства України в Республіці Австрія у 2010-2014 роках

Сама Україна має досвід участі в миротворчих місіях на Балканах, в Африці і в Азії.

«Ми відповідали за підтримання миру і стабільності в одній з 19-ти провінцій», – каже координатор групи «Інформаційний спротив» Юрій Карін, який був у складі українського контингенту в Іраку.

«Кожна місія мала своє призначення, то це примус до миру шляхом там демонстрації сили, то це розведення сторін по лінії конфлікту, по межі», – додає Карін.

Юрій Карін, координатор групи «Інформаційний спротив»
Юрій Карін, координатор групи «Інформаційний спротив»

Головна відмінність ситуації на Донбасі, за словами Каріна, в Україні – справжній кордон конфлікту не по лінії розмежування, а по кордону з Росією.

«Ну, уявіть собі: примушувати до миру Російську Федерацію... Тобто, це просто мілітаристський монстр, починаючи мільйонною армією, закінчуючи стратегічним ядерним озброєнням», – каже Юрій Карін.

Як реагуватимуть в ООН?

Засідання Радбезу ООН
Засідання Радбезу ООН

Проект своєї резолюції щодо миротворців на Донбасі Росія вже направила до Ради безпеки ООН. Натомість в українському МЗС ініціативу Путіна назвали спробою спотворити саму ідею і цілі миротворчої операції.

Вони вкидають текст, який ніхто не ухвалить, а потім скажуть: «ми готові були, а ніхто не захотів»
Олександр Мацука

«Мені досить довго довелося працювати з покійним Віталієм Чуркіним, якого я дуже добре знав, і це був його стиль, мовляв, а давайте ми зараз ухвалимо ось таку простеньку резолюцію. Ну, тобто, по суті вкидається фейк, швидше за все, це така типова провокація. Вони вкидають текст, який ніхто не ухвалить, а потім скажуть: «бачите, бачите, ми за мир, ми всі такі миротворці, ми готові були, а ніхто не захотів», – пояснює тактику Кремля Олександр Мацука.

Олександр Мацука, директор секретаріату Ради безпеки ООН у 2009-2016 роках
Олександр Мацука, директор секретаріату Ради безпеки ООН у 2009-2016 роках

​Україна наполягає на розміщенні миротворців по всій території окупованої частини Донбасу. І категорично проти того, щоб блакитні каски на території України носили російські військовослужбовці.

Путін робить кроки на зустріч і тим самим ставить в незручне становище українську сторону
Ігор Тишкевич

«Путін робить кроки на зустріч і тим самим створює таку собі пастку не для Заходу, а ставить в незручне становище українську сторону, тому що зараз ініціатива – на боці Росії» – каже Тишкевич.

«У нас є наш текст, на відміну від російського, він враховує реалії на землі, реалії політичні. Їм дуже буде важко ветувати. Якщо вони будуть ветувати, то вони, власне, підірвуть свою позицію – їм треба буде пояснити, чому вони готові були вийти зі своїм текстом, а голосують проти нашого», – додає Олександр Мацука.

Обговорення формату місії на Донбасі – питання не одного місяця. І гарантій, що «блакитні шоломи» з’являться в Україні немає. Але в чому впевнені експерти: після заяв Путіна ймовірність відправлення контингенту значно зросла.

ПОВНИЙ ВИПУСК ПРОГРАМИ «ДОНБАС.РЕАЛІЇ»:

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