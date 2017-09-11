Миротворців – на Донбас. Яку гру затіяв Путін?

«Блакитні шоломи» – на Донбас. Минулого тижня Кремль раптово дав добро на розміщення збройної місії ООН на сході України. Втім, на своїх умовах. І залишивши за дужками те, що російські «миротворці» вже кілька років воюють на Донбасі – у формі бойовиків. Журналісти проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії» з’ясували: де ж межа між миротворчою та окупаційною місіями?

«Блакитні шоломи» – на Донбас з подачі президента Росії Володимира Путіна. Чому Кремль раптом підтримав ідею України? Чи готова Рада безпеки ООН затвердити російський варіант миротворчої місії?

«Росія вирішила продемонструвати те, що в Європі називається прогресом», – пояснює ідею російського президента експерт Українського інституту майбутнього Ігор Тишкевич.

Розраховували, що це може пройти, що називається «на дурака»

«Розраховували, що це може пройти, що називається «на дурака», – каже директор секретаріату Ради безпеки ООН у 2009-2016 роках Олександр Мацука.

Що пропонує Путін?

«Не бачу тут нічого поганого, навпаки, вважаю, що це пішло б на користь», – заявив Володимир Путін.

Вже у цьому висловлюванні постає одразу кілька «але». «Блакитні шоломи», за задумом Кремля, повинні убезпечити місію ОБСЄ і перебувати лише на лінії розмежування. А ще – контингент треба узгодити з лідерами угруповань «ЛНР» та «ДНР».

Росія наполягатиме на російському контингенті або на контингенті – «Росія з кимось»

«Якщо Росії вдасться проштовхнути варіант, що це внутрішньо український конфлікт, Росія наполягатиме або на російському контингенті, або на контингенті – «Росія з кимось», навіть російсько-українському. До чого це призводить – ми пам’ятаємо по Грузії, де був російсько-грузинський миротворчий контингент», – розповідає Ігор Тишкевич.

Миротворці чи окупанти?



15-а миротворча бригада армії Російської Федерації. Офіційно у її військовослужбовців за спиною – Абхазія, Північна Осетія і Придністров’я.

Самарські миротворці відзначилися на навчаннях «Непорушне братство», які пройшли у Вірменії. Неофіційно, за даними спільноти «Інформнапалм», в послужному списку «миротворців» – вже не одне «відрядження» на Донбас.



«Що, Рінате, відчувається дух війни тут, як? – Не те, що сидіти в наряді», – відповів російський «миротворець».

У мережі є кілька відео з нібито російськими «миротворцями» на Донбасі. Але напевно розслідувачам ідентифікувати військовослужбовців 15-ї бригади вдалося по фотографіях в соцмережах.



Ось, наприклад, контрактник Євген Іванов. У 2014-му він робить фото в польовому таборі в Кам’янському районі Росії. На вантажівці – літери «МС», що означає «миротворчі сили». Далі той же Іванов і та ж вантажівка – на знімках вже без розпізнавальні знаків.

Його колега Руслан Хайретдінов спочатку фотографується на кордоні, а потім з товаришами по службі отримує гривні – в Краснодоні Луганської області.

«Ніяких миротворців сюди ми не пустимо! Для чого миротворці сюди будуть заходити – для того, щоб розбороняти протиборчі сторони. Ну, якщо зайде Російська Федерація, я скажу так. Якщо зайде ООН, я подивлюся, як це у них вийде», – заявляв ватажок угруповання «ДНР» Олександр Захарченко.

Чим небезпечний російський сценарій?

Через два роки після погроз на адресу «блакитних шоломів» ватажок угруповання «ДНР» вже готовий обговорювати формат місії ООН. Росія пропонує в Україні, на думку деяких експертів, так званий кіпрський варіант.

43 роки тому етнічних греків і турків на острові Кіпр розділили миротворці. Місія працює там і сьогодні – і тільки на лінії розмежування.

Ця миротворча місія не відновила суверенітет Кіпру

«Ця миротворча місія не відновила суверенітет Кіпру. Тобто ми не вирішимо питання виведення російського контингенту, російських військ і найманців, ми не вирішимо питання відновлення контролю над територією України», – зауважує колишній радник посольства України в Республіці Австрія у 2010-2014 роках Геннадій Болдирєв.

Сама Україна має досвід участі в миротворчих місіях на Балканах, в Африці і в Азії.

«Ми відповідали за підтримання миру і стабільності в одній з 19-ти провінцій», – каже координатор групи «Інформаційний спротив» Юрій Карін, який був у складі українського контингенту в Іраку.

«Кожна місія мала своє призначення, то це примус до миру шляхом там демонстрації сили, то це розведення сторін по лінії конфлікту, по межі», – додає Карін.

Головна відмінність ситуації на Донбасі, за словами Каріна, в Україні – справжній кордон конфлікту не по лінії розмежування, а по кордону з Росією.

«Ну, уявіть собі: примушувати до миру Російську Федерацію... Тобто, це просто мілітаристський монстр, починаючи мільйонною армією, закінчуючи стратегічним ядерним озброєнням», – каже Юрій Карін.

Як реагуватимуть в ООН?

Проект своєї резолюції щодо миротворців на Донбасі Росія вже направила до Ради безпеки ООН. Натомість в українському МЗС ініціативу Путіна назвали спробою спотворити саму ідею і цілі миротворчої операції.

Вони вкидають текст, який ніхто не ухвалить, а потім скажуть: «ми готові були, а ніхто не захотів»

«Мені досить довго довелося працювати з покійним Віталієм Чуркіним, якого я дуже добре знав, і це був його стиль, мовляв, а давайте ми зараз ухвалимо ось таку простеньку резолюцію. Ну, тобто, по суті вкидається фейк, швидше за все, це така типова провокація. Вони вкидають текст, який ніхто не ухвалить, а потім скажуть: «бачите, бачите, ми за мир, ми всі такі миротворці, ми готові були, а ніхто не захотів», – пояснює тактику Кремля Олександр Мацука.

​Україна наполягає на розміщенні миротворців по всій території окупованої частини Донбасу. І категорично проти того, щоб блакитні каски на території України носили російські військовослужбовці.

Путін робить кроки на зустріч і тим самим ставить в незручне становище українську сторону

«Путін робить кроки на зустріч і тим самим створює таку собі пастку не для Заходу, а ставить в незручне становище українську сторону, тому що зараз ініціатива – на боці Росії» – каже Тишкевич.



«У нас є наш текст, на відміну від російського, він враховує реалії на землі, реалії політичні. Їм дуже буде важко ветувати. Якщо вони будуть ветувати, то вони, власне, підірвуть свою позицію – їм треба буде пояснити, чому вони готові були вийти зі своїм текстом, а голосують проти нашого», – додає Олександр Мацука.

Обговорення формату місії на Донбасі – питання не одного місяця. І гарантій, що «блакитні шоломи» з’являться в Україні немає. Але в чому впевнені експерти: після заяв Путіна ймовірність відправлення контингенту значно зросла.

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