Війна спецслужб на Донбасі. Фейки, піар і реальність

За останній рік на окупованому Донбасі і в анексованому Криму, за інформацією українського Генштабу, заарештовано 12 колишніх українських військовослужбовців. А нещодавно бойовики «ДНР» заявили про затримання харків’янина Олега Сугерея – його звинуватили в тому, що він, нібито збирався підірвати донецьку телевежу. У свою чергу в СБУ заявили про запобігання теракту в прифронтовому Маріуполі. За версією Служби безпеки, бомбу мали підірвати в людному місці. Як насправді виглядає війна спецслужб на Донбасі, з’ясовували журналісти проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії».



Російський диверсант в Харкові і «український підривник» в Донецьку. Навіщо колишні бійці української армії їдуть на окуповані території? І як зі звичайних громадян роблять шпигунів?

16 серпня бойовики угруповання «ДНР» завантажили в мережу відео. Із затриманням Олега Сугерея, який нібито за завданням СБУ готував підрив телевежі в Донецьку.

За словами волонтера Олега Котенка, який займається звільненням полонених, на відео помітно кілька розбіжностей. Наприклад, у «диверсанта» немає шнурків на черевиках.

Затримання, ймовірно, було, але набагато раніше

«Чоловік знаходиться в одязі, очевидно, не літньому, найвірогідніше – весняному, це говорить про те, що затримання цілком ймовірно було, але набагато раніше», – припускає Котенко.

У наших хлопців достатньо професіоналізму – якщо б захотіли, зробили б. А ось цей цирк – пропаганда

«У наших хлопців достатньо професіоналізму і рівня підготовки – якщо б захотіли, зробили б. І підірвали б вишку, і вийшли б непоміченими, а ось цей цирк, який показують по телевізору «деенерівці» – це пропаганда», – вважає колишній співробітник спецпідрозділу СБУ Андрій Дубовик.

Відповідь СБУ на затримання українців

Щоправда, в українському Генштабі хоч і називають кадри постановочними, від самого Сугерея не відхрещуються. Він дійсно раніше служив у 8-му окремому полку спецпризначення Збройних сил України.

«Чому він там знаходився, за яких обставин його затримано, на сьогодні інформації немає. Затримання Сугерея – це складова інформаційної кампанії, спрямованої на дискредитацію нашої країни», – зазначає речник Генштабу Збройних сил України Владислав Селезньов.

Міни російського виробництва, тротилові шашки і гранати. А це вже фотографії СБУ. На наступний день після оприлюднення відео з «диверсантом» в Донецьку, з’явилася інформація про попередження вибухів – у Маріуполі.

Це крок у відповідь на те, що робить російська пропаганда

«Таких затриманих дуже багато в Україні, які готували теракти або вже були на кінцевому етапі. Наші спецслужби вже викинули в ЗМІ інформацію про те, що такі затримання були, готувалися теракти, але, я думаю, це крок у відповідь на те, що робить російська пропаганда», – переконаний Котенко.

Відео затримання інформаторів бойовиків угруповань «ЛНР» та «ДНР» чи диверсантів російських спецслужб СБУ регулярно публікує в мережі.

«Це пропаганда, це піар. Ті піаряться в свій бік, наші – зі свого боку. Кожен намагається показати свою роботу», – зазначає Андрій Дубовик.

12 затриманих колишніх військовослужбовців

Через кілька діб після першого відео із захопленням Сугерея, бойовики опублікували ще один запис. У затриманого вже інша зачіска і на камеру, крім деталей про нібито отриманого від СБУ завдання, він розповідає про свої враження від Донецька.

«Те, що говорять по телевізору – не відповідає дійсності. І насправді це так», – свідчить затриманий на камеру.

Найімовірніше, його змогли таки залякати для того, щоб він почав про це розповідати

«Найімовірніше, його утримували, найімовірніше, з ним велася якась робота і найімовірніше, його змогли таки залякати для того, щоб він почав про це розповідати. Ніякої бравади бути не повинно, однозначно. Тому що ти рано чи пізно зрозумієш, що не потрібен їм, і вони тебе просто можуть знищити», – розповідає Котенко.

За даними українського Генштабу, за останній рік на окупованому Донбасі і в Криму затримали 12 колишніх українських військовослужбовців.

«Щодо діяльності спецслужб України різного рівня підпорядкування, то в будь-якому випадку ця інформація має відповідні грифи таємності», – зауважує Владислав Селезньов.

Та будь-хто, хто був в АТО і мав відношення до спецслужб, туди носа не покаже

«ФСБ не дрімає – і з’явися там в Криму на відпочинку – «приймуть» одразу ж при перетині кордону. Та будь-хто, хто був в АТО і мав відношення до спецслужб, туди носа не покаже», – переконаний Андрій Дубовик.

Але сам по собі факт служби в армії – не доказ роботи на українські спецслужби. Втім, на окупованому Донбасі, за словами волонтера Олега Котенка, все частіше затримують цивільних.

90% людей затримують просто так. Таке враження, що вони готують людей для обмінного процесу

«90% людей затримують просто так. Таке враження, що вони готують людей для обмінного процесу, для того, щоб можна було показати, що у нас теж, ось бачите, є певна група людей, яка працює на вас», – вважає волонтер.

Частину людей, за словами Котенка, все ж відпускають, але багатьом «шиють» справи. За так звану статтю «зрада батьківщини» бойовики відправляють за ґрати людей на термін від 12 до 18 років. І не важливо – справжній у них в руках інформатор чи фейковий диверсант.

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