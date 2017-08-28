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28 Серпень 2017, Київ 10:39
Політика

Війна спецслужб на Донбасі. Фейки, піар і реальність

Ілюстративне фото

За останній рік на окупованому Донбасі і в анексованому Криму, за інформацією українського Генштабу, заарештовано 12 колишніх українських військовослужбовців. А нещодавно бойовики «ДНР» заявили про затримання харків’янина Олега Сугерея – його звинуватили в тому, що він, нібито збирався підірвати донецьку телевежу. У свою чергу в СБУ заявили про запобігання теракту в прифронтовому Маріуполі. За версією Служби безпеки, бомбу мали підірвати в людному місці. Як насправді виглядає війна спецслужб на Донбасі, з’ясовували журналісти проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії».


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16 серпня бойовики угруповання «ДНР» завантажили в мережу відео. Із затриманням Олега Сугерея, який нібито за завданням СБУ готував підрив телевежі в Донецьку.

Затриманням Олега Сугерея в окупованому Донецьку
Затриманням Олега Сугерея в окупованому Донецьку

За словами волонтера Олега Котенка, який займається звільненням полонених, на відео помітно кілька розбіжностей. Наприклад, у «диверсанта» немає шнурків на черевиках.

Затримання, ймовірно, було, але набагато раніше
Олег Котенко

«Чоловік знаходиться в одязі, очевидно, не літньому, найвірогідніше – весняному, це говорить про те, що затримання цілком ймовірно було, але набагато раніше», – припускає Котенко.

Олег Сугерей, колишній український військовослужбовець, якого затримали на Донбасі
Олег Сугерей, колишній український військовослужбовець, якого затримали на Донбасі
У наших хлопців достатньо професіоналізму – якщо б захотіли, зробили б. А ось цей цирк – пропаганда
Андрій Дубовик

«У наших хлопців достатньо професіоналізму і рівня підготовки – якщо б захотіли, зробили б. І підірвали б вишку, і вийшли б непоміченими, а ось цей цирк, який показують по телевізору «деенерівці» – це пропаганда», – вважає колишній співробітник спецпідрозділу СБУ Андрій Дубовик.

Відповідь СБУ на затримання українців

Щоправда, в українському Генштабі хоч і називають кадри постановочними, від самого Сугерея не відхрещуються. Він дійсно раніше служив у 8-му окремому полку спецпризначення Збройних сил України.

Олег Сугерей, колишній військовослужбовець ЗСУ
Олег Сугерей, колишній військовослужбовець ЗСУ

«Чому він там знаходився, за яких обставин його затримано, на сьогодні інформації немає. Затримання Сугерея – це складова інформаційної кампанії, спрямованої на дискредитацію нашої країни», – зазначає речник Генштабу Збройних сил України Владислав Селезньов.

Міни російського виробництва, тротилові шашки і гранати. А це вже фотографії СБУ. На наступний день після оприлюднення відео з «диверсантом» в Донецьку, з’явилася інформація про попередження вибухів – у Маріуполі.

СБУ запобігла вибухам у Маріуполі
СБУ запобігла вибухам у Маріуполі
Це крок у відповідь на те, що робить російська пропаганда
Олег Котенко

«Таких затриманих дуже багато в Україні, які готували теракти або вже були на кінцевому етапі. Наші спецслужби вже викинули в ЗМІ інформацію про те, що такі затримання були, готувалися теракти, але, я думаю, це крок у відповідь на те, що робить російська пропаганда», – переконаний Котенко.

Відео затримання інформаторів бойовиків угруповань «ЛНР» та «ДНР» чи диверсантів російських спецслужб СБУ регулярно публікує в мережі.

«Це пропаганда, це піар. Ті піаряться в свій бік, наші – зі свого боку. Кожен намагається показати свою роботу», – зазначає Андрій Дубовик.

Андрій Дубовик, колишній співробітник спецпідрозділу СБУ
Андрій Дубовик, колишній співробітник спецпідрозділу СБУ

12 затриманих колишніх військовослужбовців

Через кілька діб після першого відео із захопленням Сугерея, бойовики опублікували ще один запис. У затриманого вже інша зачіска і на камеру, крім деталей про нібито отриманого від СБУ завдання, він розповідає про свої враження від Донецька.

«Те, що говорять по телевізору – не відповідає дійсності. І насправді це так», – свідчить затриманий на камеру.

Олег Сугерей під час допитів
Олег Сугерей під час допитів
Найімовірніше, його змогли таки залякати для того, щоб він почав про це розповідати
Олег Котенко

«Найімовірніше, його утримували, найімовірніше, з ним велася якась робота і найімовірніше, його змогли таки залякати для того, щоб він почав про це розповідати. Ніякої бравади бути не повинно, однозначно. Тому що ти рано чи пізно зрозумієш, що не потрібен їм, і вони тебе просто можуть знищити», – розповідає Котенко.

За даними українського Генштабу, за останній рік на окупованому Донбасі і в Криму затримали 12 колишніх українських військовослужбовців.

«Щодо діяльності спецслужб України різного рівня підпорядкування, то в будь-якому випадку ця інформація має відповідні грифи таємності», – зауважує Владислав Селезньов.

Владислав Селезньов, речник Генштабу Збройних сил України
Владислав Селезньов, речник Генштабу Збройних сил України
Та будь-хто, хто був в АТО і мав відношення до спецслужб, туди носа не покаже
Андрій Дубовик

«ФСБ не дрімає – і з’явися там в Криму на відпочинку – «приймуть» одразу ж при перетині кордону. Та будь-хто, хто був в АТО і мав відношення до спецслужб, туди носа не покаже», – переконаний Андрій Дубовик.

Але сам по собі факт служби в армії – не доказ роботи на українські спецслужби. Втім, на окупованому Донбасі, за словами волонтера Олега Котенка, все частіше затримують цивільних.

Олег Котенко, волонтер
Олег Котенко, волонтер
90% людей затримують просто так. Таке враження, що вони готують людей для обмінного процесу
Олег Котенко

«90% людей затримують просто так. Таке враження, що вони готують людей для обмінного процесу, для того, щоб можна було показати, що у нас теж, ось бачите, є певна група людей, яка працює на вас», – вважає волонтер.

Частину людей, за словами Котенка, все ж відпускають, але багатьом «шиють» справи. За так звану статтю «зрада батьківщини» бойовики відправляють за ґрати людей на термін від 12 до 18 років. І не важливо – справжній у них в руках інформатор чи фейковий диверсант.

ПОВНИЙ ВИПУСК ПРОГРАМИ «ДОНБАС.РЕАЛІЇ»:

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