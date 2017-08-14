«Мілітарі»-дитинство: чого навчають у військово-патріотичних таборах з обох боків лінії фронту?

Біг зі зброєю в руках, заняття з тактики, тренінги з надання першої медичної допомоги – так минає літо в дитячих військово-патріотичних таборах. Такі табори є по обидва боки лінії фронту. Журналісти проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії» з’ясовували, як готують до війни дітей угруповання «ЛНР» та «ДНР» і як виховують мужність в таборі «Азовець» на підконтрольній Україні території.



Дитинство в стилі «мілітарі». Чим займаються підлітки в літніх таборах по обидва боки від лінії розмежування? Що це – гра у війну чи підготовка до реальних бойових дій?

Ранок у київському таборі «Азовець» починається з шикування і молитви українського націоналіста.

«Україно, свята мати героїв, зійди до серця мого. Свята! Могутня! Соборна! Слава Україні! Героям слава!», – із запалом вигукують діти.

«Вона була написана кров’ю для українців, тобто ця молитва робить досить великий внесок у виховання дітей», – пояснює куратор юнацького корпусу Степан Головко.

У цьому таборі тих, хто застудився, жартома називають «трьохсотими», а замість імен діти часто використовують позивні. «Він «Кулемет», він «Ран», а я «Позитив», – знайомить із друзями вихованка табору.

​На початку зміни кожній дитини видають дерев’яний автомат. Завдання – іграшку не загубити. За два тижні це вдається небагатьом.

«Я його дуже часто тримаю ось так і коли підходять вихователі, вони можуть отак от його відтягувати і у дуже багатьох лікті розгинаються, бо досить боляче. Через це вони віддавали всі ці автомати», – демонструє табірний атрибут вихованка «Азовця».

«Тут автомат не має такого саме прямого підтексту, що це зброя. Вони постійно з ним ходять, сплять з ним чи ще щось. Головне – його не загубити, це виховує у них відповідальність», – каже Степан Головко.

Як виховують дітей в угрупованнях?

В руках у дітей предмети, схожі на справжні автомати, і навіть гранатомети. Це вже дитячий табір на території угруповання «ЛНР».

«Молода гвардія», «Георгіївські збори» – бойовики запозичили з радянських часів не тільки назви таборів, а й дух, в якому виховують дітей.

«На території України заборонена георгіївська стрічка – це гвардійська стрічка, символ перемоги у Великій вітчизняній війні, наші діди, прадіди воювали за те, щоб у нас зараз все було добре», – так розмірковує вихованець одного з таких таборів.

Підлітковий вік – дуже класний вік для формування цінностей і установок

«Підлітковий вік – це якраз такий дуже класний вік для формування цінностей і установок у дітей, бо вони готові їх сприймати. І відповідно, їм хочеться переймати те, що дорослі їм говорять», – коментує слова підлітка дитячий психолог Юлія Завгородня.

Дітей навчають поводитися зі зброєю, робити марш-кидки, наступати або оборонятися.

«Я вважаю, що кожна людина повинна захищати свою батьківщину, а щоб гідно її захистити треба вже заздалегідь робити підготовку до цього», – а так пояснює свою присутність у таборі угруповання інший його вихованець.

Чим різняться табори з обох боків лінії розмежування?

Тільки є велика різниця – наша країна існує

«Ми працюємо над тим, що свою країну теж потрібно захищати і свою країну теж потрібно будувати, тільки є велика різниця – наша країна існує», – зауважує Степан Головко.

Поки в київському таборі у молодших уроки скелелазіння та робототехніки, старші діти вирушають на острів, де кожен отримає свій макет – «справжньої» зброї.

«Він повністю повторює бойову зброю, тільки що стріляє лазерами. Ця снайперська гвинтівка має ту саму вагу, вона також – з перезарядженням, і як снайпер вже звідси стріляєш», – демонструє інструктор військово-патріотичного табору «Азовець» Дмитро Бобров.

Для 13-річного Володимира – це перша подібна гра. «Люблю тихе ведення бою, тому – снайпер», – пояснює хлопець. Хоча зовсім новачком його і інших назвати складно: діти вже пройшли уроки з тактики.

В атаку чи в оборону, паралельно дітей вчать надавати пораненим першу медичну допомогу.

«Зараз потерпи ще трошки, зараз все закінчиться, зараз врятуємо тобі життя», – умови, в яких навчаються вихованці, близькі до реальності.

«Я наклала йому джгут, затампонувала і наклала бандаж. Він зараз знаходиться в жовтій зоні, тобто я його вже не транспортую, а викликаю евакуаційну машину», – розповідає як діяла у критичній ситуації вихованиця «Азовця».

«Ми їх не готуємо до війни чи чогось такого, ця гра їх вчить командним діям», – пояснює інструктор військово-патріотичного табору Дмитро Бобров.

Наслідки виховання

Команда зростає і на території угруповань «ЛНР» та «ДНР». Правда, зовсім під іншими прапорами.

«Хто не знає вже тепер що таке «ДНР»? «ДНР» – країна моя, де живу, учуся я. Настає вже світанок, тільки тата вдома немає, він давно вже воює», – декламує вірш підліток, який перебуває в одному з таборів угруповання.

Після об’єднання земель, що ми будемо робити з цим поколінням, яке росте з певними цінностями, з усвідомленням того, що ми для них вороги?

«Їм прищеплюється відповідний погляд на іншу частину України, яка є вільною. Коли врешті-решт, я сподіваюся, буде об’єднання земель, що ми будемо робити з цим поколінням, яке росте з певними цінностями, з усвідомленням того, що ми для них вороги?», – запитує дитячий психолог Юлія Завгородня.

А діти обов’язково стануть дорослими. По обидва боки від лінії розмежування.

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