Десять «Дозорів» за десять років: чому військові залишились без нових бронемашин

Українським військовим в зоні бойових дій на Донбасі, як і раніше, катастрофічно не вистачає легкої броньованої техніки. Тому в Збройних силах України почали випробування польського бронетранспортера «Онцила». Парадокс, але цей броньовик поляки створили на основі української розробки «Дозор». Чому через понад десять років з моменту появи ці бронеавтомобілі у військах можна перерахувати на пальцях? Відповіді знайшли журналісти проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії».



Дмитро – боєць 95-ї бригади. За кермом «Дозору» вже не перший місяць. Встиг сповна оцінити всі плюси нової бронетехніки.

«По бездоріжжю краще їде, прохідність більша. Гідропідсилювач керма стоїть, що є дуже комфортно», – розповідає водій бронеавтомобіля «Дозор-Б» Дмитро.

Незважаючи на значну вагу – дев’ять тонн, броньовик розвиває швидкість до ста кілометрів за годину. Головна ж перевага «Дозору», зазначає Дмитро, – безпека.

«Кулеметник під час стрільби захищений, бо залишається всередині. Звідси керує основними вузлами: повертає башту, прицілюється, стріляє – все зсередини», – каже водій.

Крім екіпажу, в десантному відділенні «Дозору» поміщається ще вісім бійців. У разі небезпеки, вони також можуть вести бій, не залишаючи броньовану капсулу. Для цього машина оснащена захищеними бійницями.

«Броня тут витримує бронебійні кулі калібру 7,62. Скло витримує калібр 12,7. Днище виконано у v-подібній формі, для того, щоб під час вибуху знизу, осколки розліталися в сторони», – додає Дмитро.

Чому на передовій так мало українських «Дозорів»?

Але зараз «Дозорів» в зоні бойових дій немає. «Донбас.Реалії» зняли машину на полігоні в Житомирській області – за сотні кілометрів від лінії фронту. 95-та бригада, яка отримала десять нових броньовиків, зараз на ротації. В інші підрозділи «Дозори» поки не надходили.

«Скільки їздили по зоні АТО, скільки спілкувалися з іншими військовослужбовцями – всі в захваті від такої машини, і тихенько нам заздрять. Оскільки ми отримали таку машину і маємо змогу пересуватися на такій техніці в безпеці», – розповідає командир підрозділу 95-ї бригади.

Втім, навіть передачу цієї першої партії машин кілька разів відкладали. Востаннє скандал довкола «Дозорів» розгорівся в квітні 2016-го. Тоді журналісти видання «Апостроф» опублікували фотографії з тріщинами на корпусі бронемашини.

Що не так з «Дозорами»?

І взагалі, шлях «Дозору» до військових із самого спочатку був непростим. Перший бронеавтомобіль «Дозор» випустили ще в 2004-му, але в серію тоді машина не пішла. Знову про неї згадали тільки через десять років.

Після початку бойових дій на Донбасі секретар РНБО Олександр Турчинов заявив: для силовиків закуплять 200 «Дозорів». Але на випробування у війська перший дослідний зразок потрапив лише через рік. Військові протестували техніку і виявили майже півсотні недопрацювань. І тільки наприкінці липня 2016-го бійцям відправили перші десять «Дозорів».

Вони ж виявилися і останніми. З того моменту більше жодного нового «Дозору» армії не дали. У Міноборони це пояснили так:

Бронеавтомобіль «Дозор-Б» зробили на Львівському бронетанковому заводі, який входить в державний концерн «Укороборонпром». Керівник відомства Роман Романов звинувачує самих військових в тому, що нових «Дозорів» на передовій поки не передбачається.

«Цього року у наших військових формувань мало шансів отримати бронетехніку: «Дозори», БРТ-3, БТР-4. Тому що деякі чиновники до цього часу не підписали з підприємствами договори. Я це можу назвати тільки диверсією», – зазначив генеральний директор Державного концерну «Укроборонпром» Роман Романов.

Поки обидва відомства, що відповідають за озброєння підрозділів на передовій, обмінюються взаємними звинуваченнями, верховний головнокомандувач вніс ясність в цю скандальну історію. «Донбас.Реалії» президент Петро Порошенко пояснив: проблема в якості машин. Броньовики все ще не відповідають вимогам.

Міноборони скоротило, але не зняло замовлення

«На сьогоднішній день шість машин виготовляється заводом для того, щоб виправити ті недоліки, які були знайдені в ході державних випробувань. Саме тому Міністерство оборони скоротило, але не зняло, навіть, якщо були недоліки, замовлення на львівському заводі», – пояснив президент.

Замість українського «Дозору» тестують польську «Онцилу»

У салоні дуже жарко і надто шумно під час руху. Претензії у Міноборони є і до кулеметної установки, перераховує недоробки експерт з озброєння Сергій Згурець. Але бронемашина військовим потрібна давно і зараз особливо, тому в Україні вирішили тестувати аналог «Дозору» – «Онцилу», який за ліцензією тепер роблять у Польщі.

Польська сторона змогла довести його до того рівня, який задовольняє українських військових

«Польська сторона змогла довести його до того рівня, який задовольняє українських військових і ми дійсно маємо парадоксальну ситуацію, коли українська конструкція в одному варіанті доведена до певного рівня, а в іншому – залишилася на рівні, який пов’язаний з певними застереженнями з боку військових», – зауважив директор інформаційно-консалтингової компанії «Defence Express» Сергій Згурець.

Замість броньовика – «буханка»

Донецька область, зона бойових дій. Бійці 12-го окремого мотопіхотного батальйону показують на чому зараз змушені пересуватися. Це звичайний УАЗ або, як кажуть в народі, «буханка».

«Це трудяга: виконання завдань, бойові дії, підвезення особового складу, підвезення води, харчів, вивезення поранених, підвезення боєприпасів», – перераховує боєць 12-ї ОМПБ «Київ» Петро Перепелиця.

Машина в строю з 2014-го. У неї навіть ім’я є – «Банкір». Ще на початку війни «буханка» потрапила під обстріл. Була схожа на решето, згадує Петро. До ремонту військові підійшли творчо.

«А що, на швидкість не впливає, на виконання завдань не впливає. Але як ми з цими п’ятаками їдемо по Києву, чи Бердичеву, то люди аж навіть на світлофорах зупиняються і запитують – а це правда, що ви з Луганська, а це правда...Так, це правда», – каже Перепелиця.

​І хоча ремонти «Банкіра», та ще й за свій рахунок, давно стали для бійців справою буденною – свою «буханку» вони цінують. А що ще залишається, коли новинки українського оборонпрому доступні хіба що на картинках.

Газети «Наша армія» нам приходять. Ми читаємо, просвіщаємось, бачимо, що є на виставках. Але у нашому батальйоні цього нема

«Газети «Наша армія» нам приходять. Ми читаємо, просвіщаємось, бачимо, що є на виставках. Але у нашому батальйоні цього нема. Бачимо, що є в Національній гвардії, але тільки не в нас», – додає Перепелиця.

Українській армії на передовій потрібні тисячі таких машин як «Дозор», вважає експерт Сергій Згурець. Але навіть, якщо Міноборони і Львівський бронетанковий зможуть нарешті домовитися і продовжать нормальну співпрацю – цього року військові можуть розраховувати не більше, ніж на п’ять таких машин.

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