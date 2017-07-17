З душем та кухнею: якими вагонами замінять військові теплушки

Теплушки для українських бійців відходять у минуле? Дірка в підлозі, дві свічки для освітлення, холодні нари. Майже півроку «Донбас.Реалії» з’ясовували у чиновників і військових: коли ж умови перевезення солдатів стануть людськими? І ось, перший результат – презентація вагону нового зразка. Правда, всього в одному екземплярі, проте з освітленням, опаленням, туалетом і навіть душем. Нову розробку залізничників інспектував Левко Стек.

Вагони-теплушки, в яких понад 50 років солдати змушені були супроводжувати військові вантажі на залізниці. По суті – звичайний товарняк, лише з кількома модифікаціями. Після декількох місяців конфліктів, взаємних звинувачень і перепалок залізничники готові представити своє нове творіння, яке, за їхніми словами, дозволить назавжди відмовитись від радянської спадщини.

Дошки для нар, піч, димова труба, кочерга, совок, відро, ліхтар. Він, до речі, не електричний – для нього передбачені свічки: 100 грамів на 9 годин горіння. Ось що відрізняє теплушку від звичайного товарного вагона. Його зробили ще в середині минулого століття. І використовували досі.

«Я вдруге їду в цьому лайні, і в мене трошки дисонанс виникає. «Зеків» возять у плацкарті, а ми їдемо у цьому лайні», – каже військовослужбовець 93-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Олександр Галкін.

Щоб нелюдські умови раз і назавжди пішли в минуле разом із стародавніми теплушками, «Донбас.Реалії» витратили майже півроку. Побували на різноманітних профільних нарадах та повсякчас намагалися знайти відповідальних.

Крім того, журналісти «Донбас.Реалії» ставали свідками розмов на підвищених тонах між представниками «Укрзалізниці» та Міноборони, коли кожен з них заявляв про те, що людські умови для солдат – поза зоною їхньої відповідальності.

– Міністерство оборони тут яким боком? Воно не розробляє… Ми не даємо технічні умови.

– Тоді дайте пропозиції, які умови ви вважаєте людськими.

– Пропозиція одна: нормальні людські умови для того, щоб пересувалася охорона.

Тим не менше, нещодавно «Укрзалізниця» нарешті презентувала офіцерам Збройних сил України модернізований вагон для перевезення військових, які супроводжують військову техніку.

Усі роботи виконані за власні кошти силами філії «Укрзалізниці» – «Рефрижераторної вагонної компанії». Її представники розповідають, як облаштований новий вагон для вартових.

«Тут котел знаходиться, система опалення, яка гріє побутові приміщення. Сюди ми підкидаємо вугілля і повністю опалюємо приміщення», – пояснює начальник філії «Рефрижераторна вагонна компанія» Алла Мисник.

Новий вагон: кухня, душ і меблі

У старій теплушці роль санвузла виконувала дірка в підлозі в кутку вагона. Тепер же військовим обіцяють окрему ванну кімнату – з умивальником, туалетом і навіть душем.

«Зараз це, як то кажуть, двадцять перше століття, у порівнянні з тим, що було до цього», – начальник відділу служби військ ДУ ЗСУ Сергій Россовський.

Спати бійцям доводилося на дерев’яних нарах, з освітлення – лише ліхтар. Тепер спальні місця майже не відрізняються від тих, які є в будь-якому пасажирський купе.

«Це купе було обладнано на три полички, на вимогу військових ми зробили шість», – каже Алла Мисник.

У нових вагонах є повноцінна кухня з необхідними меблями, посудом і обладнанням.

Показово-зразковий вагон

Поки що залізничники зробили всього один такий вагон. Зразково-показовий. Тепер військові ретельно оглядають новинку та просять врахувати побажання. Серед них: світломаскування на кожне вікно, закріплення ґрат на вікнах, навісні замки на двері зсередини та запасні виходи.

«В цілому – задовольняє. Але останнє слово повинні сказати – простий солдат, офіцер, які будуть знаходитись в цьому вагоні», – каже Сергій Россовський.

Після доопрацювань, як стверджують в «Укрзалізниці», готові випускати по одному новому вагону в тиждень.

«Ці вагони раніше використовувалися для супроводження рефрижераторних поїздів, що перевозили різні продукти, які скоро псуються. Ця робота обійшлась «Укрзалізниці» у 204 тисячі гривень за один вагон. Проект був розроблений у найкоротші терміни. Тобто за тиждень був розроблений вагон і за два тижні він був обладнаний», – розповідає член правління ПАТ «Укрзалізниця» Сергій Михальчук.

Виявилося, щоб позбавити солдатів від необхідності цілодобово жити в нелюдських умовах, не треба великих грошей і неймовірних зусиль. Чому ж донині, поки у цю скандальну історію не втрутилися «Донбас.Реалії» і особисто президент – бійців перевозили в жахливих умовах у стародавніх теплушках?

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