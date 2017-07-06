Бальчун: офіцерам ЗСУ покажуть модернізований вагон для перевезення військових

Керівник «Укрзалізниці» Войцех Бальчун заявляє, що найближчим часом офіцерам Збройних сил України презентують модернізований вагон для перевезення військових, які супроводжують військову техніку.

«Теплушки» відправляємо на запасну колію. З історії про перевезення вартових зроблені серйозні висновки. Для потреб супроводжуючих військові ешелони, за дорученням президента й уряду, переобладнали перший службово-технічний рефрижераторний вагон. Усі роботи виконані за власні кошти силами філії «Рефрижераторна вагонна компанія». Плануємо днями продемонструвати цей модернізований вагон офіцерам Збройних сил України. Якщо отримаємо позитивні відгуки від військових, готові облаштувати ще вісім таких вагонів», – написав Бальчун у Facebook.

За його словами, модернізований вагон облаштований спальним купе, караульним приміщенням, санвузлом і кухнею, що укомплектована меблями, з плитою для приготування гарячих страв і кухонним інвентарем. «Усі побутові приміщення опалюються взимку. Система водозабезпечення влаштована аналогічно системі пасажирського вагону і містить все необхідне: душ, умивальник і туалет. Крім того, спецвагон має сейф для зброї, вікна з ґратами, освітлення і все необхідне за військовим статутом вартової служби», – повідомив Бальчун.

Крім цього, за його словами, для перевезення особового складу використовуються ще 102 плацкартних вагони.

«Окремо маємо сказати, що актуальним залишається питання осучаснення нормативно-технічної документації з умов перевезень особового складу Міноборони і військової техніки. На часі розробка нових вагонів для вартових і нормативів, що відповідатимуть сучасності, а в майбутньому – стандартам Європейського союзу та Північноатлантичного союзу НАТО. Розраховуємо, що вся документація буде розроблена найближчим часом і українські заводи отримають замовлення на виготовлення таких вагонів», – додав він.

Раніше проект Радіо Свобода «Донбас.Реалії» у сюжеті повідомляв про перевезення військових у «товарняках» без необхідних умов. У вагоні – дірка в підлозі замість туалету, ліхтар зі свічкою всередині замість освітлення, буржуйка, щоб грітися.

Після виходу сюжету президент Петро Порошенко розпорядився замінити стародавні теплушки на нормальні вагони.