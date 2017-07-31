Справа Чубенка: як мати розстріляного школяра домагається покарання для бойовиків

Стадіон краматорського футбольного клубу «Авангард». На стенді зі складом команди під першим номером Степан Чубенко. За гравцем цей номер закріпили посмертно. «Донбас.Реалії» вже розповідали про затримання в окупованому Криму бойовика Вадима Погодіна. Саме його підозрюють у вбивстві, а точніше, страті 17-річного школяра з Краматорська Степана Чубенка. Чому, щоб добитися екстрадиції, матері загиблого школяра довелося планувати протест під стінами української Генпрокуратури – у матеріалі «Донбас.Реалії».

​Селище Горбачово-Михайлівка, неподалік Донецька. Саме тут у кінці липня 2014 року бойовиками був убитий Степан Чубенко. Хлопця позбавили життя трьома пострілами в голову. Перед смертю побили – всі подробиці злочину вдалось встановити в ході розслідування, яке проводила краматорська поліція.

Слідство з’ясувало: Степана Чубенка вбили бойовики угруповання «Керч», а їхній ватажок Погодін особисто брав участь у розстрілі.

Розстріляли замученого беззбройного хлопця

«Розстріляли замученого беззбройного хлопця. Зв’язаного, з одягненою на голову футболкою, в якій він грав у КВК» – згадує мати вбитого Степана Сталіна Чубенко.

Сподіваюся, Росія екстрадує Погодіна в Україну – Cталіна Чубенко

Вперше «Донбас.Реалії» зустрілися зі Сталіною Чубенко місяць тому. Тоді мати вбитого хлопця, вчителька з Краматорська, приїхала до Києва після новини про затримання в Криму головного підозрюваного у вбивстві сина – лідера угруповання «Керч» Вадима Погодіна.

«Це кримінальний злочинець, небезпечний злочинець, якого треба ізолювати від суспільства. Я все ж таки сподіваюся, що Росія екстрадує його в Україну», – сказала тоді Сталіна Чубенко.

Але видача бойовика, якого утримували в Сімферопольському СІЗО, опинилася під загрозою. Генеральна прокуратура України через правові колізії, пов’язані зі статусом окупованого Криму, не змогла одразу відправити необхідні для екстрадиції документи. Через це жінка зважилася на відчайдушний крок.

Я вирішила, що стоячи під Генпрокуратурою, можливо, на мене звернуть увагу

«Строк подачі документів закінчувався, треба було щось робити. Я вирішила, що таким чином можу привернути увагу – вийшовши на акцію протесту, просто стоячи під Генпрокуратурою, можливо, на мене хоч так звернуть увагу», – розповідає Сталіна Чубенко.

Утім, протестувати не довелося. Вже через два дні після того, як жінка публічно заявила про свої наміри щодо акції під стінами ГПУ, у прокуратурі відзвітували про виконану роботу.

Повний пакет документів був спрямований до компетентних органів Російської Федерації

​«Повний пакет документів, з повним обсягом доказів був складений та спрямований до компетентних органів Російської Федерації відповідно до КПК. Є всі законні підстави для того, щоб вказана сторона передала цю особу», ­– зауважує заступник керівника Краматорської прокуратури Аркадій Мєшков.

У кімнаті Степана нічого не змінилося з моменту загибелі

Вдруге зі Сталіною В’ячеславівною «Донбас.Реалії» зустрілись вже у неї вдома – в Краматорську. Жінка показує кімнату, де раніше жив її син. Усюди футбольна символіка – Степан був воротарем місцевої юнацької команди та мріяв про професійну кар’єру.

«Перший номер Степан Чубенко – так скандують його друзі на всіх матчах. Не забувають, пам’ятають», – розповідає мати вбитого.

У кімнаті Степана Чубенка низка нагород, вручених йому вже посмертно. Найбільше у родині пишаються орденом Народного героя України. Та, окрім нагород, у кімнаті хлопця більше нічого не змінилося. Навіть найдрібніші деталі залишися недоторканими – ніби досі чекають господаря. Серед іншого, в кімнаті помічаємо гітару.

​«Він не грав на гітарі, оскільки для того, щоб грати, треба сидіти і грати. А він, розумієте, був дуже рухливий і з м’ячем йому було цікавіше, ніж на гітарі. Але, я думаю, він би навчився, якби не пішов», – розповідає Сталіна Чубенко.

По пострілу зробили Погодін, Сухомлинов і Москальов –​ слідчий

У вбивстві Степана Чубенка українські слідчі підозрюють трьох бойовиків угруповання «Керч».

«Виходячи зі свідчень свідків, які його бачили на той момент, він був побитий і позбавлений волі. Після цього трьома пострілами в область голови його позбавили життя. По одному пострілу зробили Погодін, Сухомлинов і Москальов», – каже заступник начальника слідчого відділу Краматорського відділу поліції Сергій Пашкевич.

​Відносно Вадима Погодіна, Максима Сухомлинова і Юрія Москальова ще у листопаді 2015 року розпочався процес заочного засудження. Проте майже за два роки – прогрес нульовий, розповідає мати вбитого. За її словами, засідання постійно зриваються, відтак вироку досі немає.

​«Перебування судді в нарадчій кімнаті, неявка прокурора і захисників…» – це тільки частина із довгого списку причин, чому слухання відкладали. Коли Сталіна В’ячеславівна приїхала останнього разу до Дзержинського міського суду, їй навіть не змогли назвати дату, коли може відбутись наступне судове засідання.

У Дзержинському міському суді, де й розглядають справу, журналістам програми «Донбас.Реалії» відповіли, що затримки пов’язані «зі складністю справи».

Ще одного підозрюваного відпустили у Росії



Під час візиту Сталіни Чубенко до суду з’ясувалась ще одна цікава деталь. Виявляється, ще одного ймовірного вбивцю Степана, Юрія Москальова, теж затримували у Росії за запитом Інтерполу, однак вже відпустили.

«Як нам сказала прокуратура, документи прийшли пізніше, ніж потрібно було, тож його відпустили», – пояснила секретар суду Оксана Савченко.

Водночас у прокуратурі Краматорська ознак затягування справи не бачать, а про затримання Москальова, кажуть, навіть не чули.

Інформації про затримання Москальова на території Росії на теперішній час у нас немає

«Інформації про затримання Москальова на території Росії на теперішній час у нас немає. Якщо його буде затримано, чи у нас буде якась інформація про його затримання, відповідно до Кримінального процесуального кодексу та міжнародних договорів – буде терміново підготовлений пакет документів для його екстрадиції», – повідомив заступник керівника Краматорської прокуратури Аркадій Мєшков.

28 липня минуло три роки з моменту загибелі Степана Чубенка. Сталіна Чубенко зізнається: все менше вірить, що покарання вбивць сина цікавить ще когось, окрім неї.

«Моя дитина віддала життя за Україну і дуже любила Україну. Але виходить, що Україна не дуже хоче покарати злочинців, вбивць патріота України», – каже Сталіна Чубенко.

29 липня підконтрольні бойовикам ЗМІ повідомили, що в окупованому Криму Погодіна звільнили з-під варти, відтак його екстрадиції не буде. В Україні бойовику загрожує довічне ув’язнення.

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