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Сегодня – ровно три года со дня расстрела в Донецке 16-летнего краматорчанина Степана Чубенко. Предполагаемые убийцы юноши скрываются в аннексированном Крыму. И вот теперь главаря группировки, участвовавшего в расстреле парня, задержали и заключили под стражу в Симферопольском СИЗО. Генеральная прокуратура Украины уже обратилась к России с просьбой об экстрадиции боевика.

Три года назад боевики группировки «ДНР» похитили в Донецке вратаря краматорского футбольного клуба «Авангард», 16-летнего Степана Чубенко. Семья парня до последнего надеялась найти его живым, но позже оказалось, что юношу расстреляли. Перед смертью его пытали – все это мать Степана Сталина Чубенко установила уже после, самостоятельно собирая по крупицам сведения о последних днях жизни сына.

При эксгумации я видела своего ребёнка со связанными за спиной скотчем руками

«Трое взрослых, вооруженных мужиков расстреляли замученного, безоружного 16-летнего мальчишку. Связанного, с одетой на голову футболкой. При эксгумации я видела своего ребёнка со связанными за спиной скотчем руками»,– говорит Сталина Чубенко.

Молодой человек с началом конфликта занял проукраинскую позицию. С друзьями возил еду и воду для военных. Помогал людям спускаться в бомбоубежища во время обстрелов. Снимал флаги боевиков с улиц Краматорска. Зная это, родители решили, что лучше отправить сына в Киев до окончания конфликта.

Когда Краматорск освободили, юноша поехал домой. Но до родного города Степан не доехал. В Донецке его задержали пророссийские боевики. В материалах «дела» группировки «ДНР» было указано, что при задержании у Степана были найдены жёлто-голубая ленточка и шарфик футбольного клуба «Карпаты».

Мать Степана поехала в Донецк и в поисках дошла до главаря группировки «ДНР» Александра Захарченко, который пообещал женщине разобраться и наказать виновных.

В «прокуратуре» «ДНР» мне сообщили фамилии убийц – это Вадим Погодин, Юрий Москалёв и Максим Сухомлинов

«В «прокуратуре» «ДНР» мне сообщили фамилии убийц – это Вадим Погодин, Юрий Москалёв и Максим Сухомлинов. Они были задержаны ещё на территории «ДНР», но видимо удалось откупиться и вырваться на свободу», – рассказывает Сталина Чубенко.

Украинское следствие установило, что убийцами Степана Чубенко были боевики группировки «Керчь». Главарь группировки Вадим Погодин уехал в аннексированный Россией украинский Крым, где скрывался два года. И вот сейчас его задержали на полуострове. Российский суд заключил Погодина под стражу в Симферопольском СИЗО сроком на 40 дней.

Генеральная прокуратура Украина обратилась в прокуратуру России с просьбой выдать Погодина Украине. Это вовсе не означает, что Украина признает аннексию Крыма, написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.

Мы будем делать все возможное, чтобы преступники несли предусмотренное законом наказание

«Всем любителям «зрады» сразу говорю: это – не признание Крыма «российским». Международные конвенции и практика судов наднациональной юрисдикции свидетельствуют об обязанности государств осуществлять правовое сотрудничество, даже если они находятся в состоянии войны и оккупируют части территорий. Итак, мы будем делать все возможное, чтобы преступники несли предусмотренное законом наказание, даже если они скрываются на временно оккупированной территории. Господа российские прокуроры! Если у вас еще остались хоть какие-то остатки совести и чести, не покрывает убийцу ребенка! Погодин должен предстать перед судом и понести законное наказание за особо тяжкое преступление», – пишет Сарган.

Мать Степана надеется, что убийцы её сына предстанут перед судом и понесут наказание.

Я очень хочу посмотреть ему в глаза

«Я очень хочу посмотреть ему в глаза (Погодину – ред.). Это – опасный преступник, которого надо изолировать от общества. Я всё-таки надеюсь, что Россия экстрадирует его в Украину», – надеется Чубенко.

В Украине Погодину за убийство и пытки несовершеннолетнего грозит пожизненное заключение, если Россия все же его выдаст.

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