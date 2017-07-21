ГПУ просить Росію видати бойовика «ДНР», звинуваченого у вбивстві дитини

Генеральна прокуратура України звернулася до Генпрокуратури Росії з проханням видати Києву бойовика угруповання «ДНР» Вадима Погодіна, звинуваченого у вбивстві дитини у Донецьку в 2014 році, повідомляє речниця генпрокурора Лариса Сарган.

За її словами, про відповідний запит повідомив заступник генерального прокурора України Євген Єнін.

«Сьогодні звернулися в Генеральну прокуратуру РФ з проханням передати нам одного з ватажків «ДНР» Вадима Погодіна, який у 2014 році в Донецьку по-звірячому вбив неповнолітнього Степана Чубенка. Погодін був затриманий і утримується на тимчасово окупованій території АР Крим», – написала 21 липня Сарган на своїй сторінці у Facebook.

У ГПУ додали, що таке звернення не є «визнанням Криму російським». «Міжнародні конвенції і практика судів наднаціональної юрисдикції свідчать про обов’язок держав здійснювати правове співробітництво, навіть якщо вони перебувають у стані війни й окупували частини територій».

Нещодавно стало відомо про арешт Погодіна в анексованому Криму. Його заарештували за запитом українських правоохоронців. Бойовика звинувачують у страті 17-річного хлопця із Краматорська.