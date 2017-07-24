Слідами катастрофи MH17: Донбас.Реалії проїхали маршрутом російського «Бука»

Минуло три роки після катастрофи авіалайнера «Малайзійських авіаліній» рейсу MH17 над Донбасом. Висновки офіційного міжнародного розслідування однозначні: пасажирський лайнер збили з установки ППО «Бук» із підконтрольної бойовикам території. Але російська сторона все ще заперечує свою причетність до цієї трагедії. Щоб поставити крапку, журналісти проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії» ​самі проїхали маршрутом транспортування того самого «Бука» і привезли ексклюзивний матеріал з окупованої території.



– Слухаю, «Бурятік».

– А куди нам цю красуню вантажити, Миколайовичу?

– Яку? Цю?

– Так-так, що я привіз. Я вже в Донецьку.

– «Бук»?

– «Бук», «Бук».

За даними СБУ, це перехоплення розмови 17 липня 2014 року. У день катастрофи малайзійського «Боїнга» бойовики обговорюють установку «Бук», яка того ранку перетнула українсько-російський кордон.

Її маршрут через три роки по тому «Донбас.Реалії» відтворили практично похвилинно, щоб наочно продемонструвати: «Бук» пересувався і здійснив постріл із підконтрольної бойовикам території.

Макіївське шосе: початок руху «Бука»

17 липня 2014 року. 10-а ранку. Саме від кільця на Макіївському шосе в Донецьку і починає свій рух російський «Бук». Відеозапис цього руху через два роки опублікували представники Міжнародної слідчої групи.

«Донбас.Реалії» вирушили за вказаними координатами. Характерні риси місцевості не залишають сумнівів: ми на тому ж місці, де три роки тому була помічена установка.

«Характерне розташування білбордів, гілок дерев, тролейбусних дротів, знову ж – ось ця біла будівля. Досить легко довести, що це знято там, де знято – в окупованому Донецьку», – каже дослідник Conflict Intelligence Team Кирило Михайлов.

11:08 ранку. Відео з автореєстратора випадкового свідка дозволило «Донбас.Реалії» через три роки зняти практично ідентичні кадри, які доводять: в день трагедії ЗРК «Бук» був у контрольованій бойовиками Макіївці.

​«Білі маркування на борту «Бука» і пошкодження на гумовому захисті гусениці були однакові з «Буком», який було знято в Росії. «Бук» номер 332 з 53-ї бригади – із Курська», – розповідає аналітик міжнародної групи розслідувачів Bellingcat Арік Толер.

Слідами «Бука»: місто Зугрес

11:45. Все та ж установка «Бук» на тягачі з білою кабіною проїжджає повз п’ятиповерховий будинок.

Відео зняте з верхніх поверхів сусіднього будинку, тому нам не вдалося один в один повторити кадри трирічної давності, але основні об’єкти, які дозволяють впізнати місцевість, – не змінилися. Тому ми можемо стверджувати: в 2014-му «Бук» проїжджав по околиці міста Зугрес.

«Якщо подивитися на ці доріжки, то вони утворюють дуже характерну картину, яку дуже добре видно на супутникових знімках. Туди потрапляє і дорога, і будочка, і доріжки, і будівлі, і ось ці стовпи», – вказує Кирило Михайлов.

Торез: маршрут «Бука»

Наступний пункт маршруту дозволяє ідентифікувати ось цей знімок.

Аналітики стверджують, що він був зроблений близько 12-ї години в Торезі. Головна деталь, яка і дозволила розслідувачам з Bellingcat вирахувати координати «Бука», до сьогодні – на тому ж місці.

«Фотографія була знята недалеко від магазину «Стройдом». І коли ця фотографія була знята і опублікована, ми довго думали, що це було знято в Сніжному. Але «Стройдому» в Сніжному немає, «Стройдом» у Торезі є», – доводить аналітик Арік Толер.

Первомайське: фатальний постріл

Після цього «Бук» через Сніжне пройшов у поля біля селища Первомайське, звідки і зробив фатальний постріл.

Постріл був зроблений о 16:20 17 липня. Зняти сам «Бук» на місці запуску ракети не вдалося.

Втім, через п’ять днів біля Первомайського побував журналіст Радіо Свобода Крістофер Міллер. Тоді він зробив знімок, який згодом став частиною доповіді Міжнародної слідчої групи. На ньому – випалена після запуску ракети трава.

«Ми зустріли одного чоловіка, який сказав, що бачив запуск ракети. Що це неможливо було проігнорувати. Все селище бачило і чуло, оскільки це було дуже голосно», – розповідає Міллер.

Журналіст показав нам точне місце пострілу. Ось як це поле виглядає зараз.

Таким чином ми можемо відтворити маршрут ЗРК «Бук» від виїзду з контрольованого бойовиками Донецька до місця запуску ракети, яка призвела до загибелі 298 пасажирів і членів екіпажу «Боїнга» МН17.

Як стверджують експерти Bellingcat, які першими публічно описали маршрут і зуміли ідентифікувати російську установку, бойовики фактично самі надали їм всі необхідні докази.

«Зовсім не приховували. Тому що вони не дуже розумні. Ну, це ж сепаратисти – вони дурні. Коли вони їхали по шосе, вони ввімкнули мигалки, і це було дуже-дуже голосно. І через це багато людей зняли фото і відеоролики», – каже аналітик Арік Толер.

Після трагедії: російський «Бук» у Луганську

Востаннє «Бук» з бортовим номером 332 був зафіксований в Луганську наступного дня після катастрофи – о п’ятій ранку 18 липня. В об’єктив камери зенітно-ракетний комплекс зловив негласний співробітник МВС.

«Цінність його в тому, що там, за висновками експертів, чітко зафіксована відсутність однієї з чотирьох ракет класу «земля-повітря» установки «Бук». І є чітка прив’язка до місцевості. Це допоміг зробити один з рекламних щитів, який там фігурує», – зазначає директор Департаменту комунікацій МВС України Артем Шевченко.

Рекламний щит, за яким вдалося впізнати місце зйомки, стоїть в Луганську досі. Змінилося тільки зображення на ньому. Збереглися й інші впізнавані об’єкти, повз які в 2014-му до російського кордону виїжджав комплекс «Бук».

На сьогодні Міжнародна слідча група встановила особи 120 людей, імовірно, причетних до катастрофи авіалайнера в небі над Донбасом.

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