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18 Серпень 2017, Київ 17:33
Мультимедіа

У Барселоні вшановують пам'ять загиблих під час теракту (відео)

У Барселоні вшановують пам'ять загиблих під час теракту (відео)
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У центрі Барселони відбулася акція вшанування жертв теракту. Люди принесли квіти та іграшки, запалили свічки в пам’ять про загиблих. Напад стався 17 серпня. Водій фургона в’їхав у пішоходів на популярному серед туристів бульварі Ла Рамбла. Внаслідок цього загинули 13 людей, понад 100 були поранені. Водій автомобіля у розшуку. Поліція повідомила про затримання трьох підозрюваних у причетності до нападу, який кваліфікували як теракт. В Іспанії оголошена триденна жалоба через напади. (Відео AP)

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