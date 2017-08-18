У Барселоні вшановують пам'ять загиблих під час теракту (відео)

У центрі Барселони відбулася акція вшанування жертв теракту. Люди принесли квіти та іграшки, запалили свічки в пам’ять про загиблих. Напад стався 17 серпня. Водій фургона в’їхав у пішоходів на популярному серед туристів бульварі Ла Рамбла. Внаслідок цього загинули 13 людей, понад 100 були поранені. Водій автомобіля у розшуку. Поліція повідомила про затримання трьох підозрюваних у причетності до нападу, який кваліфікували як теракт. В Іспанії оголошена триденна жалоба через напади. (Відео AP)