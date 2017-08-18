У Фінляндії поліція повідомила, що внаслідок нападу з ножем у центрі міста Турку на заході країни дві людини загинули і не менш ніж шість поранені. Мотив нападу досі не відомий. За повідомленнями фінської преси, до лікарень після нападу доставили загалом вісім людей, дехто з поранених у критичному стані. Поліція також повідомила, що одного нападника затримали після того, як по ньому стріляли й поранили його. Силовики також далі шукають імовірних інших причетних до нападу. По всій Фінляндії посилені заходи безпеки, зокрема на вокзалах країни і в аеропорту столиці Хельсінкі. (Відео Reuters)