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18 Серпень 2017, Київ 22:06
Відео

У Фінляндії повідомили про двох загиблих і не менш ніж шість поранених унаслідок нападу в Турку (відео)

У Фінляндії повідомили про двох загиблих і не менш ніж шість поранених унаслідок нападу в Турку (відео)
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У Фінляндії поліція повідомила, що внаслідок нападу з ножем у центрі міста Турку на заході країни дві людини загинули і не менш ніж шість поранені. Мотив нападу досі не відомий. За повідомленнями фінської преси, до лікарень після нападу доставили загалом вісім людей, дехто з поранених у критичному стані. Поліція також повідомила, що одного нападника затримали після того, як по ньому стріляли й поранили його. Силовики також далі шукають імовірних інших причетних до нападу. По всій Фінляндії посилені заходи безпеки, зокрема на вокзалах країни і в аеропорту столиці Хельсінкі. (Відео Reuters)

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