У Фінляндії кілька людей потерпіли внаслідок нападу з ножем

У Фінляндії, в місті Турку на заході країни, кілька людей поранені ножем внаслідок нападу. За повідомленням поліції, підозрюваного нападника затримали, він поранений у перебігу затримання, силовики продовжують пошук можливих інших причетних до нападу.

Поліція також закликала уникати перебування на вулицях центральної частини Турку.

Точне число потерпілих, як і можливі мотиви нападу, ще достеменно не з’ясовані.

По всій Фінляндії посилені заходи безпеки, зокрема, на вокзалах країни і в аеропорті столиці Хельсінкі.

Прем’єр-міністр Фінляндії Юха Сіпіля повідомив у твітері, що уряд країни уважно стежить за подіями в Турку і операцією поліції і збереться на засідання з цього приводу пізніше у п’ятницю.