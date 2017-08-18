У Фінляндії повідомили про двох загиблих і не менш ніж шість поранених унаслідок нападу в Турку

У Фінляндії поліція повідомила, що внаслідок нападу з ножем у центрі міста Турку на заході країни дві людини загинули і не менш ніж шість поранені.

Мотив нападу досі не відомий.

За повідомленнями фінської преси, до лікарень після нападу доставили загалом вісім людей, дехто з поранених у критичному стані.

Поліція також повідомила, що одного нападника затримали після того, як по ньому стріляли й поранили його. Силовики також далі шукають імовірних інших причетних до нападу.

По всій Фінляндії посилені заходи безпеки, зокрема на вокзалах країни і в аеропорту столиці Хельсінкі.

Прем’єр-міністр Фінляндії Юха Сіпіля повідомив у твітері, що уряд країни уважно стежить за подіями в Турку й операцією поліції і збереться на засідання з цього приводу у п’ятницю.

Напад стався наступного дня по тому, як увечері в четвер в Іспанії внаслідок двох нападів – наїздів автами на перехожих, – імовірно, з ісламістським підтекстом загинули 14 людей і понад сто були поранені й травмовані.