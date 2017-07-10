Навіщо топ-менеджеру ProZorro елітне житло в центрі окупованого Донецька?

Скандальні інвестиції – декларація заступника гендиректора держпідприємства Prozorro Тетяни Сазонової стала об’єктом пильної уваги журналістів. І справа навіть не в мільйонних рахунках і розкішних автомобілях, зазначених в її декларації. Ефект вибуху інформаційної бомби справила торішня покупка Сазонової – квартира в елітному будинку в самому центрі окупованого Донецька. Навіщо київська чиновниця інвестує в квадратні метри на території підконтрольній угрупованню «ДНР», спробували з’ясувати журналісти проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії».



Джип BMW X5 і Range Rover Evoque за півтора мільйона гривень. Нерухомість в Донецьку і в Києві загальною площею 500 квадратних метрів, мільйон гривень, 80 тисяч євро і 580 тисяч доларів на банківських рахунках.

Ось далеко не повний перелік задекларованого Тетяною Сазоновою – заступником гендиректора з фінансових питань держпідприємства Prozorro. При цьому її зарплата за минулий рік склала всього лише трохи більше 70 тисяч гривень.

Новинні сайти зарясніли гучними заголовками. Олії у вогонь підливало місце роботи Сазонової. Адже саме через систему закупівель Prozorro зараз проходять державні тендери.

На закупівлях розігруються суми в середньому – 200-250 мільярдів гривень щороку

«На закупівлях розігруються суми в середньому – 200-250 мільярдів гривень щороку», – зазначає юрист Центру протидії корупції Олена Щербан.

Звідки ж у топ-менеджера держпідприємства солідні суми, дорогі машини і великі квартири? За даними з реєстру прав власності на нерухоме майно, Тетяна Сазонова придбала квартиру ось у цьому будинку.

Нерухомість площею 181 квадратний метр обійшлася їй в один мільйон сімсот вісімнадцять тисяч гривень. Квартира в новобудові в центральній частині Києва, на вулиці Січових Стрільців, стала власністю Сазонової всього десять днів тому. Але в будинку ще активно йде ремонт, і мешканців, за словами охорони, тут поки немає. Поговорити із заступником гендиректора Prozorro на роботі теж не вийшло.



– Тобто, вона сказала, щоб нас не пропускали?

– Так.

– А вона пояснила причину?

– Нічого вона не пояснювала.

Втім, пізніше з журналістами «Донбас.Реалії» зв’язалася директор з маркетингу Prozorro і відповіді ми отримали – у письмовому вигляді.

Елітна квартира у Донецьку

Ще одне солідне придбання, вказане в декларації – квартира в окупованому Донецьку. Її Сазонова купила в 2016 році.

За 250 квадратних метрів Тетяна Сазонова заплатила 148 тисяч гривень. Тобто трохи менше шестисот гривень за квадратний метр.

За допомогою реєстру нерухомості знаходимо адресу. З’ясовується – будинок не простий.

«Клубний будинок «Гауді» задовольнить ваші найвищі вимоги. На 11 поверхах «Гауді» розмістилося всього п’ять квартир. Родзинкою клубного будинку «Гауді» є пентхаус, що володіє кращими в місті панорамними видами», – так описують дім забудовники.

Журналіст із Краматорська Андрій Романенко розповідає: до війни на Донбасі цей будинок вважали елітною нерухомістю.

Це була дуже дорога нерухомість за донецькими мірками

«Це центр Донецька, до центральної площі дві хвилини ходьби, поруч бари, ресторани, у тебе вікна відкриваються на проспект Пушкіна. Це була дуже дорога нерухомість за донецькими мірками. Будівельники позиціонували його як перший клубний будинок. Купити там нерухомість в мирний час могли далеко не всі. Тобто там був відбір сусідів», – розповідає Романенко.

Хто зараз користується розкішними апартаментами – дізнатися не вдалося. Але присутність консьєржки доводить – будинок не пустує.

Тож, як Тетяні Сазоновій вдалося купити квартиру в двісті п’ятдесят квадратних метрів в елітному будинку всього за 5 тисяч доларів?

А ось у донецьких ріелторів – інші розцінки стосовно клубного будинку, і – інших квартир.

«В середньому йде 500 доларів за квадратний метр з ремонтом. На Панфілова 85 квадратів – 47 тисяч. Тобто, якщо у вас 200 квадратних метрів – ставити треба хоча б 95 (тисяч), щоб дзвонили», – розповіла ріелтор.

Конфлікт інтересів

Але незважаючи на те, що ціна, яку заплатила Тетяна Сазонова, і ринкова вартість житла – відрізняються один від одного в десятки разів, історія співробітниці Prozorro навряд чи зацікавить антикорупційні органи, вважають юристи.

«Сам по собі факт такої заниженої вартості – це може бути, дійсно, домовленістю сторін. Якщо обидва суб’єкти це підтверджують, не існує будь-яких інших об’єктивних доказів, довести порушення і вважати це порушенням недоцільно», – каже Олена Щербан.

Питання до Сазонової, якщо і виникнуть, то не як до посадової особи, а скоріше як до платника податків. Оскільки сама заступник гендиректора Prozorro стверджує – квартиру в Донецьку купила до вступу на посаду.

Виникає питання щодо низької вартості цієї квартири. Це питання більше не декларації, а сплати податків

«Виникає питання щодо низької вартості цієї квартири. Це питання більше не декларації, а сплати податків. Дуже часто виникають такі порушення, коли сплачується сума за нерухомість набагато менша від реальної вартості саме з метою уникнення від сплати податків», – зауважує Щербан.

Але є ще одна – не юридична сторона питання, вважає політолог Володимир Фесенко.

«Тут виникає конфлікт інтересів. Йдеться про ту територію, статус якої Україна вважає неконтрольованою, і, фактично, окупованою. Придбати там власність – означає порушити ставлення української держави до цих територій», – каже Фесенко.

«Тетяна Сазонова не планує користуватися квартирою у Донецьку, до повернення території під контроль української влади. Тетяна Сазонова планує мешкати у місті Києві», – йдеться у листі Сазонової.

На думку політолога, заборона на купівлю нерухомості для держслужбовців на окупованих територіях повинна бути узаконена. Інакше українські чиновники самі віддають в руки угрупованням «ЛНР» та «ДНР» інструмент для тиску чи шантажу.

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