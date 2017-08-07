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07 Серпень 2017, Київ 12:19
Політика

Летальна зброя для України: що можуть надати українській армії США?

Протитанковий ракетний комплекс «Джевелін»

У США готові надати Україні летальну зброю. План поставок підготували в Пентагоні і Держдепартаменті. Останнє слово за Білим домом. Про це повідомили одразу кілька авторитетних американських видань. Про яке саме озброєння йдеться? Що хотіла б отримати українська армія? І чому частина попередньої військової техніки, доставленої зі США, виявилася неефективною на Донбасі? В ексклюзивному репортажі журналістів проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії».


Гучні заголовки в американській пресі. І великі очікування в Україні. Пентагон і Держдепартамент підготували план поставок летальної зброї українській армії.

Що готові надати Україні і яким буде останнє слово Дональда Трампа? Ексклюзивні подробиці від тих, хто в Пентагоні відповідав за політику щодо України і Росії.

Важливо не дати росіянам і їх ставленикам на Донбасі перетнути лінію розмежування
Майкл Карпентер

«Важливо не дати росіянам і їх ставленикам на Донбасі перетнути лінію розмежування», – вважає заступник міністра оборони США у 2015-2016 роках Майкл Карпентер.

«Це підвищить ціну, яку заплатить російська влада. Їй доведеться подумати двічі, перш ніж спробувати повторити військову агресію», – зауважила заступник міністра оборони США у 2012-2015 роках Евелін Фаркас.

Якої зброї потребує українська армія?

На українських соняшникових полях на Донбасі вже давно є американські «Хамві». Перші автомобілі Україна отримала через рік після початку російської агресії.

Американський «Хамві»
Американський «Хамві»

«Простий в експлуатації, швидкий, маневрений, я, думаю, донецькому загону їх потрібно більше, ніж у нас на цей момент є», – зазначає

Олексій Швець, водій Донецького прикордонного загону
Олексій Швець, водій Донецького прикордонного загону

Україна запитувала у США і партнерів не тільки легендарні «Хаммери». Ще на початку війни, за даними експертів, мова йшла про снайперські гвинтівки, міномети – як малого, так і великого калібру, різні гранатомети, протитанкові і переносні зенітно-ракетні комплекси, а також різноманітну бронетехніку.

«Щоб зрозуміти, чого не вистачає з військової точки зору, завжди аналізується імовірний або діючий противник. Противник визначений – Збройні сили Росії», – наголошує заступник начальника Генштабу ЗСУ у 2006-2010 роках Ігор Романенко.

Озброєння, якого потребує українська армія
Озброєння, якого потребує українська армія

Яке озброєння США може надати Україні?

Знамениті «Джевеліни» – вже є практично синонім імовірної американської допомоги Україні. Переносні ракетні комплекси армія США використовує з часів війни в Іраку. Бо вони – мобільні, здатні працювати в умовах слабкої видимості. За даними американської преси, Пентагон запропонував виділити Україні «Джевелінів» на 50 мільйонів доларів.

«Джевелін» – це протитанковий засіб, по системі вистрілив і забув. Тут прицілився, пустив і все – можеш виконувати наступне завдання. А у нас – прицілився, пустив і треба супроводжувати», – пояснює Ігор Романенко.

Ігор Романенко, заступник начальника Генштабу ЗСУ у 2006-2010 роках
Ігор Романенко, заступник начальника Генштабу ЗСУ у 2006-2010 роках

Ідею таких поставок Україні у США зараз підтримують чимало, ділиться з «Донбас.Реалії» Майкл Карпентер. У минулому він – один з довірених радників віце-президента Байдена і один з керівників Пентагону.

Це потрібно, щоб російські танки не перетнули лінію розмежування
Майкл Карпентер

«Це потрібно, щоб російські танки не перетнули лінію розмежування, це якраз ті речі, які необхідні, щоб захистити свою територію. І дуже складно собі уявити, щоб «Джевеліни» використовували для нападу», – переконаний Карпентер.

США можуть надати Україні «Джевелінів» на 50 мільйонів доларів
США можуть надати Україні «Джевелінів» на 50 мільйонів доларів

Не для нападу, а оборони – головний аргумент можливого надання Україні зброї. На думку Карпентера, в списку, крім «Джевелінів», повинні бути безпілотники, засоби протиповітряної оборони і системи артрозвідки – щоб максимально точно визначити, звідки артилерія веде вогонь по українських позиціях.

Україна вже отримала кілька десятків подібних комплексів. Дальність роботи більшості невелика – до 10 кілометрів. Деякі ефективні в радіусі до 24 кілометрів. Щоправда, за колишнього президента США Барака Обами радарам для України зменшили функції і позбавили можливості надточних пострілів у відповідь.

Техніка, яку вже отримала Україна
Техніка, яку вже отримала Україна

Важливо, щоб радари, які будуть поставляти в майбутньому, мали функцію коригування вогню
Майкл Карпентер

«Дуже важливо, щоб радари, які будуть поставляти в майбутньому, мали функцію коригування вогню. Причому, щоб цю функцію українські військові могли використовувати і на тих радарах, які ми вже надали», – продовжує Карпентер.

Схожа історія сталася і з безпілотниками. Комплекси розвідки обладнали застарілими системами аналогового зв’язку. Тому на Донбасі – проти новітніх російських систем радіоелектронної боротьби – американські «Рейвени» виявилися абсолютно безсилими.

Американські «Рейвени»
Американські «Рейвени»
Пентагон повинен ухвалити рішення про надання Україні вдосконалених дронів
Майкл Карпентер

«Моя рекомендація – Пентагон повинен ухвалити рішення про надання Україні вдосконалених дронів – більш сучасних систем, які могли б витримати радіоелектронні атаки, які здійснювали росіяни», – вважає Майкл Карпентер.

Чому інформація про можливе надання зброї з’явилася зараз?

Журналісти, що працювали в пулі Білого дому за президентства Обами, розповідають: однією з головних причин, чому президент відмовлявся надати летальну зброю Україні – побоювання частини його команди. Мовляв, це спровокує Кремль на ескалацію. Сумніви ці є і зараз.

Ми лише стримаємо Росію від просування
Евелін Фаркас

«Росіяни і без того дають сепаратистам стільки допомоги, скільки вважають за потрібне. І все, що ми зробимо – це лише стримаємо їх від наказу просуватися далі і захопити ще більше української території», – наголошує Фаркас.

Евелін Фаркас, заступник Міністра оборони США у 2012-2015 роках
Евелін Фаркас, заступник Міністра оборони США у 2012-2015 роках

Чому закрита інформація про збройні плани США з’явилася в пресі саме зараз? Вочевидь, тиснуть терміни. У вересні закінчується фінансовий рік – і кошти, закладені у військовому бюджеті на допомогу Україні, до цього часу повинні витратити.

Справа тепер тільки за президентом
Майкл Карпентер

«Справа тепер тільки за президентом. У рішенні – надавати оборонне озброєння Україні чи ні – останнє слово тільки за главою держави. Так було за минулої адміністрації, так є і за нинішньої», – каже Карпентер.

Майкл Карпентер, заступник міністра оборони США у 2015-2016 роках
Майкл Карпентер, заступник міністра оборони США у 2015-2016 роках
Вам варто було б вкласти і власні ресурси. Вкласти стільки ж, скільки витратять Штати. Так багато, як тільки можливо
Евелін Фаркас

«Якщо я можу передати зараз меседж українській владі, то хотіла б сказати: вам варто було б вкласти і власні ресурси. Вкласти стільки ж, скільки витратять Штати. Так багато, як тільки можливо. Саме цій адміністрації дуже корисно показати, що відбуваються закупівлі, що українська влада не чекає подарунків», – зауважує Фаркас.

Але будь-яку допомогу ще потрібно адаптувати до реалій війни на Донбасі. Навіть легендарні «Хаммери», наприклад, українські прикордонники обладнали додатковою бронею і встановили кулемет на башті. Втім, все це тому що якраз зброєю США Україні не допомагали. Поки.

ПОВНИЙ ВИПУСК ПРОГРАМИ «ДОНБАС.РЕАЛІЇ»:

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