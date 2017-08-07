Летальна зброя для України: що можуть надати українській армії США?

У США готові надати Україні летальну зброю. План поставок підготували в Пентагоні і Держдепартаменті. Останнє слово за Білим домом. Про це повідомили одразу кілька авторитетних американських видань. Про яке саме озброєння йдеться? Що хотіла б отримати українська армія? І чому частина попередньої військової техніки, доставленої зі США, виявилася неефективною на Донбасі? В ексклюзивному репортажі журналістів проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії».



Гучні заголовки в американській пресі. І великі очікування в Україні. Пентагон і Держдепартамент підготували план поставок летальної зброї українській армії.

Що готові надати Україні і яким буде останнє слово Дональда Трампа? Ексклюзивні подробиці від тих, хто в Пентагоні відповідав за політику щодо України і Росії.

Важливо не дати росіянам і їх ставленикам на Донбасі перетнути лінію розмежування

«Важливо не дати росіянам і їх ставленикам на Донбасі перетнути лінію розмежування», – вважає заступник міністра оборони США у 2015-2016 роках Майкл Карпентер.

«Це підвищить ціну, яку заплатить російська влада. Їй доведеться подумати двічі, перш ніж спробувати повторити військову агресію», – зауважила заступник міністра оборони США у 2012-2015 роках Евелін Фаркас.

Якої зброї потребує українська армія?



На українських соняшникових полях на Донбасі вже давно є американські «Хамві». Перші автомобілі Україна отримала через рік після початку російської агресії.

«Простий в експлуатації, швидкий, маневрений, я, думаю, донецькому загону їх потрібно більше, ніж у нас на цей момент є», – зазначає

Україна запитувала у США і партнерів не тільки легендарні «Хаммери». Ще на початку війни, за даними експертів, мова йшла про снайперські гвинтівки, міномети – як малого, так і великого калібру, різні гранатомети, протитанкові і переносні зенітно-ракетні комплекси, а також різноманітну бронетехніку.



«Щоб зрозуміти, чого не вистачає з військової точки зору, завжди аналізується імовірний або діючий противник. Противник визначений – Збройні сили Росії», – наголошує заступник начальника Генштабу ЗСУ у 2006-2010 роках Ігор Романенко.

Яке озброєння США може надати Україні?

Знамениті «Джевеліни» – вже є практично синонім імовірної американської допомоги Україні. Переносні ракетні комплекси армія США використовує з часів війни в Іраку. Бо вони – мобільні, здатні працювати в умовах слабкої видимості. За даними американської преси, Пентагон запропонував виділити Україні «Джевелінів» на 50 мільйонів доларів.

«Джевелін» – це протитанковий засіб, по системі вистрілив і забув. Тут прицілився, пустив і все – можеш виконувати наступне завдання. А у нас – прицілився, пустив і треба супроводжувати», – пояснює Ігор Романенко.

Ідею таких поставок Україні у США зараз підтримують чимало, ділиться з «Донбас.Реалії» Майкл Карпентер. У минулому він – один з довірених радників віце-президента Байдена і один з керівників Пентагону.

Це потрібно, щоб російські танки не перетнули лінію розмежування

«Це потрібно, щоб російські танки не перетнули лінію розмежування, це якраз ті речі, які необхідні, щоб захистити свою територію. І дуже складно собі уявити, щоб «Джевеліни» використовували для нападу», – переконаний Карпентер.

Не для нападу, а оборони – головний аргумент можливого надання Україні зброї. На думку Карпентера, в списку, крім «Джевелінів», повинні бути безпілотники, засоби протиповітряної оборони і системи артрозвідки – щоб максимально точно визначити, звідки артилерія веде вогонь по українських позиціях.

Україна вже отримала кілька десятків подібних комплексів. Дальність роботи більшості невелика – до 10 кілометрів. Деякі ефективні в радіусі до 24 кілометрів. Щоправда, за колишнього президента США Барака Обами радарам для України зменшили функції і позбавили можливості надточних пострілів у відповідь.

Важливо, щоб радари, які будуть поставляти в майбутньому, мали функцію коригування вогню

«Дуже важливо, щоб радари, які будуть поставляти в майбутньому, мали функцію коригування вогню. Причому, щоб цю функцію українські військові могли використовувати і на тих радарах, які ми вже надали», – продовжує Карпентер.

Схожа історія сталася і з безпілотниками. Комплекси розвідки обладнали застарілими системами аналогового зв’язку. Тому на Донбасі – проти новітніх російських систем радіоелектронної боротьби – американські «Рейвени» виявилися абсолютно безсилими.

Пентагон повинен ухвалити рішення про надання Україні вдосконалених дронів

«Моя рекомендація – Пентагон повинен ухвалити рішення про надання Україні вдосконалених дронів – більш сучасних систем, які могли б витримати радіоелектронні атаки, які здійснювали росіяни», – вважає Майкл Карпентер.

Чому інформація про можливе надання зброї з’явилася зараз?

Журналісти, що працювали в пулі Білого дому за президентства Обами, розповідають: однією з головних причин, чому президент відмовлявся надати летальну зброю Україні – побоювання частини його команди. Мовляв, це спровокує Кремль на ескалацію. Сумніви ці є і зараз.

Ми лише стримаємо Росію від просування

«Росіяни і без того дають сепаратистам стільки допомоги, скільки вважають за потрібне. І все, що ми зробимо – це лише стримаємо їх від наказу просуватися далі і захопити ще більше української території», – наголошує Фаркас.

Чому закрита інформація про збройні плани США з’явилася в пресі саме зараз? Вочевидь, тиснуть терміни. У вересні закінчується фінансовий рік – і кошти, закладені у військовому бюджеті на допомогу Україні, до цього часу повинні витратити.

Справа тепер тільки за президентом

«Справа тепер тільки за президентом. У рішенні – надавати оборонне озброєння Україні чи ні – останнє слово тільки за главою держави. Так було за минулої адміністрації, так є і за нинішньої», – каже Карпентер.

Вам варто було б вкласти і власні ресурси. Вкласти стільки ж, скільки витратять Штати. Так багато, як тільки можливо

«Якщо я можу передати зараз меседж українській владі, то хотіла б сказати: вам варто було б вкласти і власні ресурси. Вкласти стільки ж, скільки витратять Штати. Так багато, як тільки можливо. Саме цій адміністрації дуже корисно показати, що відбуваються закупівлі, що українська влада не чекає подарунків», – зауважує Фаркас.

Але будь-яку допомогу ще потрібно адаптувати до реалій війни на Донбасі. Навіть легендарні «Хаммери», наприклад, українські прикордонники обладнали додатковою бронею і встановили кулемет на башті. Втім, все це тому що якраз зброєю США Україні не допомагали. Поки.

ПОВНИЙ ВИПУСК ПРОГРАМИ «ДОНБАС.РЕАЛІЇ»:

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