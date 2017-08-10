Майкл Карпентер – один із найавторитетніших у цій сфері. Колишній заступник помічника міністра оборони США, який відповідав за Росію та Україну. Людина, яка працювала в апараті віце-президента Джо Байдена та яка чудово розбирається у тому, як ухвалюються рішення у Білому домі. Зараз він пішов із державної служби, працює в Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement – новому експертному центрі, який фокусується на питаннях дипломатії, зовнішньої політики та національної безпеки. Цю структуру особисто очолить Джо Байден. В інтерв’ю українській службі Радіо Свобода говоримо про те, яку зброю може отримати Україна і коли у Вашингтоні можуть ухвалити остаточне рішення стосовно цього питання.