Евелін Фаркас іще кілька років тому була одним із тих ключових чиновників, від думки яких залежала політика США стосовно України: з 2012 по 2015 роки вона працювала заступником міністра оборони США, відповідальним за Росію, Україну та Євразію. Сьогодні вона співпрацює з Atlantic Council як експерт, а ще працює з одним з найвідоміших американських мовців NBC/MSNBC як аналітик із питань національної безпеки. В ексклюзивному інтерв’ю проектові української служби Радіо Свобода «Донбас.Реалії» вона говорила про очікувані поставки американської летальної зброї в Україну.