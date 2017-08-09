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09 Серпень 2017, Київ 18:30
Відео

Евелін Фаркас про надання летальної зброї та політику США щодо України (відео)

Евелін Фаркас про надання летальної зброї та політику США щодо України (відео)
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Евелін Фаркас іще кілька років тому була одним із тих ключових чиновників, від думки яких залежала політика США стосовно України: з 2012 по 2015 роки вона працювала заступником міністра оборони США, відповідальним за Росію, Україну та Євразію. Сьогодні вона співпрацює з Atlantic Council як експерт, а ще працює з одним з найвідоміших американських мовців NBC/MSNBC як аналітик із питань національної безпеки. В ексклюзивному інтерв’ю проектові української служби Радіо Свобода «Донбас.Реалії» вона говорила про очікувані поставки американської летальної зброї в Україну.

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