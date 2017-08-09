Евелін Фаркас: надання Україні летальної зброї зі США підвищить для влади Росії ціну агресії

Евелін Фаркас іще кілька років тому була одним із тих ключових чиновників, від думки яких залежала політика США стосовно України: з 2012 по 2015 роки вона працювала заступником міністра оборони США, відповідальним за Росію, Україну та Євразію. Серйозний службовий список – робота у Верховному командуванні Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі, до цього – в сенатському комітеті з озброєнь. Колеги розповідають: пані Фаркас поліглот, крім англійської, говорить німецькою та угорською, а ще вивчала французьку, іспанську, російську, сербсько-хорватську та навіть гінді. Сьогодні вона співпрацює з Atlantic Council як експерт, а ще працює з одним з найвідоміших американських мовців NBC/MSNBC як аналітик із питань національної безпеки.

В ексклюзивному інтерв’ю проектові української служби Радіо Свобода Донбас.Реалії вона говорила про очікувані поставки американської летальної зброї в Україну.

– Преса багато пише про те, що надання летальної зброї нібито вже погоджене Пентагоном на Держдепартаментом. На вашу думку, чи означає це, що ми вже на порозі того, що остаточне рішення ось-ось буде затверджено?

– Не сказала б, що ми на порозі затвердження цього рішення. Радше, це рішення було доведене до президента – якщо вірити газетам. Тут є дуже позитивний момент, бо я думаю, що саме президент нарешті повинен розібратися з цим питанням. А надання летальної зброї – так, як ми це уявляємо (а ми уважно це вивчали за минулої адміністрації) – може бути ефективним способом запобігти подальшим нападам і росіян, і проросійських сепаратистів.

– Ви особисто підтримуєте цю ідею?

– Коли я пішла з державної посади, я публічно заявила: я підтримувала надання летальної зброї Україні і продовжую підтримувати. Це підвищить ціну, яку заплатить російське керівництво. Йому доведеться добре поміркувати, перш ніж намагатися повторити агресію проти своїх сусідів. Ми знаємо, що зараз продовжуються бої, і агресія по суті не зупинена. І, звичайно ж, ми не хотіли б допустити ситуації, коли Україна залишалася б вразливою до нового нападу.

– Два контраргументи, які часто озвучують супротивники такого кроку: мовляв, ситуація на Донбасі одразу ускладниться, а ще, мовляв, Росія у відповідь почне поставки для бойовиків. Як ви розцінюєте таку загрозу?

– Не думаю, що так станеться. Думаю, що росіяни постачатимуть більше зброї бойовикам, якщо подумають: те, що постачають США, у чомусь зрівняється з ними в вогневій потужності, якимось чином поставить під сумнів їхню перевагу в зоні конфлікту. І з оборонним летальним озброєнням це як раз таки інший випадок. Візьмімо, наприклад, «джавеліни». Все, що ці системи можуть зробити, – це вести вогонь по танках та запобігти їх пересування на українські території. Їх не можна використати як засіб нападу – в основному, через те, що їх переносять солдати. І скажу вам, імовірність дуже низька, що росіяни зроблять хоч щось для загострення конфлікту. Вони і так надають сепаратистам стільки допомоги, скільки вважають за потрібне. І все, що ми будемо робити, – це лише утримаємо їх від надання ще більшої допомоги і врешті-решт від наказу просуватися далі й захопити більше української території.

– Але ж українській армії знадобиться навчання, щоб використовувати ті ж «джавеліни»!

– Ми знову зробимо те ж саме (якщо надамо ракетні системи), що і раніше – будемо навчати. Ми можемо навчити українців за кілька днів. Ми можемо надати… Залежно від того, як будуть здійснюватися поставки «джавелінів», – ми можемо надати цю зброю доволі швидко, знижуючи небезпеку того, що росіяни вирішать вжити якихось заходів. Адже США мають у своєму розпорядженні «джавеліни» на європейському континенті – для використання нашими військовими. Таким чином, все це може статися дуже швидко – і, звичайно ж, буде навчання.

– Як ви оцінюєте кроки нової адміністрації? Чи справедливі звинувачення у тому, що Білий дім робить менше, ніж може?

– Ми бачимо, що нова адміністрація вжила декілька дуже правильних заходів. У першу чергу, як ви знаєте, президент Порошенко зустрівся із президентом Дональдом Трампом. Це сталося до того, як американський президент зустрівся із Путіним. Це дуже важливо. Практично в той самий час, коли сталася ця зустріч, адміністрація додала нові імена в «український» список санкцій. Таким чином, вони посилили санкції. Це дуже позитивні кроки. І якщо вони також нададуть летальні озброєння для України, то це серйозно посилить те, що вони вже зробили на дипломатичному фронті.

– А коли це рішення вступить в силу, що зміниться на фронті, що зміниться для українців – чого чекати?

– Надання летальної зброї допоможе утримати росіян там, де вони зараз. Що стосується бойових дій – думаю, що критично важливим є постійне навчання. Це найважливіша частина. Навчання українських солдатів – щоб вони знали, як боротися, як захищати свої життя, як протистояти ворогові. І, звичайно ж, захисні засоби, медична допомога, яку ми надаємо, все це дуже важливо. І я думаю, що допомога, яку ми вже надаємо українським військовим, значно важливіша, щоб впоратися із тим, що кожного дня відбувається у зоні бойових дій. Але для того, щоб втримати росіян там, де вони зараз, вам як раз і потрібне летальне озброєння.