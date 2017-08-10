США мали б надати Україні сучасну високотехнологічну зброю – Майкл Карпентер

Шквал публікацій у пресі – мовляв, Пентагон і Державний департамент США узгодили план постачання летальної зброї Україні і справа тепер лише за Дональдом Трампом – змусив уважніше придивитися до цієї теми та звернутися до експертів. Майкл Карпентер – один із найавторитетніших у цій сфері. Колишній заступник міністра оборони США, який відповідав за Росію та Україну. Людина, яка працювала в апараті віце-президента Джо Байдена та яка чудово розбирається у тому, як ухвалюються рішення у Білому домі. Зараз він пішов із державної служби, працює в Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement – новому експертному центрі, який фокусується на питаннях дипломатії, зовнішньої політики та національної безпеки. Цю структуру особисто очолить Джо Байден. В інтерв’ю українській службі Радіо Свобода говоримо про те, яку зброю може отримати Україна і коли у Вашингтоні можуть ухвалити остаточне рішення стосовно цього питання.

– Одним із головних аргументів проти надання летального озброєння Україні були сумніви – мовляв, це загострить ситуацію на фронті. Є думки, що після цього Росія почне відкрито поставляти зброю бойовикам на Донбасі. Чи ви погоджуєтесь с цими побоюваннями?

Оборонні озброєння необхідні виключно для оборони, щоб не дати росіянам та їхнім ставленикам на Донбасі перетнути лінію розмежування і захопити ще більше території

– Я завжди підтримував надання оборонних озброєнь Україні. І не погоджуюся із аргументами тих, хто вважає, що це погіршить ситуацію. Оборонні озброєння, у тому числі протитанкові ракетні установки, певні різновиди сучасних радарів (призначені для виявлення військових цілей) – все це необхідно виключно для оборони, щоб не дати росіянам та їхнім ставленикам на Донбасі перетнути лінію розмежування і захопити ще більше території. Радше це буде мати стабілізувальний ефект у зоні конфлікту на Донбасі, ніж навпаки. Звісно, все залежить від того, який тип обладнання буде наданий. Якщо ви говорите про надання винищувачів чи іншого типу систем такого рівня – то є потенційний ризик загострення. Ну а якщо ми говоримо про системи, які розроблені спеціально для того, щоб захищати територію – то тут, думаю, ризик мінімальний.

– «Джавеліни» ви відносите до такої зброї? Адже в американській пресі є багато публікацій, що саме вони і будуть передані Україні.

Протитанкові системи Javelin – це якраз той тип обладнання, яке Україна може використовувати для досягнення ефекту стабілізації на Донбасі

– Якщо рішення буде ухвалене, це якраз той тип обладнання, яке Україна може використовувати для досягнення ефекту стабілізації на Донбасі. Протитанкові системи Javelin – це зброя з ручним керуванням, портативна, її легко перевозити з місця на місце – щоб вона не стала ціллю атак противника. Вони як раз і допоможуть – щоб російські танки не перетнули лінію розмежування. Це як раз ті речі, які необхідні для захисту своєї території. І дуже важко уявити, щоб цей тип обладнання був використаний для нападу. Протитанкові системи, системи протиповітряної оборони… Також, думаю, важливі контрбатарейні радарні системи дальнього виявлення – щоб виявити точне місце, звідки саме по нас ведуть вогонь, а обстріли ж є причиною більшості смертей на Донбасі. А ще протикорабельні ракети (для берегового захисту) та бронемашини, які дадуть мобільність при веденні бойових операцій – ось те, що дуже необхідно на даному етапі.

– Не таємниця, що при минулих поставках зброї в обладнання обмежувались функції. У тих самих радарів артрозвідки, наприклад. Вони й далі видавали точні координати цілей, але не могли корегувати контрбатарейний вогонь.

Дуже важливо, щоб радари, які будуть надані у майбутньому, мали функцію корегування вогню

– Думаю, дуже важливо, щоб радари, які будуть надані у майбутньому, мали функцію корегування вогню. І щоб українські військові могли б використовувати цю функцію також і на тих радарах, які ми вже надали. Очевидно, що вони більш ефективні для того, щоб виявляти цілі для здійснення артилерійських ударів. І ідея, щоб українські військові не могли це зробити, як на мене, абсолютно не має сенсу. Вони повинні бути спроможні захистити себе під час атак на свої позиції. І я повністю підтримую розширення технологічних можливостей радарів.

Моя рекомендація: Пентагон має надати Україні вдосконалені безпілотники – більш сучасні системи, які могли б витримати радіоелектронні атаки, які здійснюють росіяни

Ще хочу сказати про безпілотники. Це дуже важливий момент, тому що Україна зараз потребує найновіших сучасних безпілотних апаратів. Спочатку ми вирішили надати комплекси безпілотної розвідки «Рейвен», бо ці системи українські військові у нас запросили. Але минув час, ми побачили, що росіяни почали використовувати проти них новітні технології глушіння. І тому моя рекомендація: Пентагон має ухвалити рішення надати Україні вдосконалені безпілотники – більш сучасні системи, які могли б витримати радіоелектронні атаки, які здійснюють росіяни.

– Ми говоримо про військову допомогу чи про поставки озброєнь за гроші? Адже зараз серед експертів багато розмов про те, що мовляв, нова адміністрація скорочуватиме пряму допомогу країнам-партнерам, замінюючи її продажем озброєння.

На жаль, цього фінансового року програма американської військової допомоги Україні була скорочена до 150 мільйонів доларів. Минулого року це було понад 300 мільйонів доларів

– Завжди існують і військова допомога, і військові продажі. І те, і інше відбувалося за попередньої адміністрації. На жаль, цього фінансового року програма американської військової допомоги Україні була скорочена до 150 мільйонів доларів. Минулого року це було понад 300 мільйонів доларів. Але я знаю, що зараз і Конгрес, і адміністрація обговорюють, який рівень підтримки необхідний – мова йде саме про військову допомогу. І у майбутньому вона може вирости з нинішніх 150 мільйонів до об’ємів, які якраз були в минулому. До 300, а може, і до 500 мільйонів. Тому що багато з цих систем доволі дорогі.

– Ви працювали в адміністрації і зсередини бачили, як ухвалюються рішення. За ким зараз останнє слово?

У рішенні, чи надати оборонну зброю Україні, – останнє слово завжди лише за головою держави

– Справа тепер лише за президентом. І в рішенні, чи надати оборонну зброю Україні, – останнє слово завжди лише за головою держави. Так було і за попередньої адміністрації, так є і за чинної. Наскільки я розумію, існує серйозна підтримка ідеї надання оборонних озброєнь Україні як у Пентагоні, так і в Державному департаменті США. Але ви, звичайно, маєте їх спитати, спитати чиновників. Я не знаю, чи піде на це Білий дім. Хоча я особисто це рішення підтримую, але не знаю, що в результаті буде вирішено.

– А чому цього рішення не ухвалила адміністрація Обами? Адже, закінчуючи свій президентський строк, він затвердив кілька дуже рішучих рішень.

– В адміністрації Обами теж було дуже багато людей, які підтримували надання летальних озброєнь Україні, але врешті-решт президент вирішив цього не робити. Зокрема, через причину, яку ми з вами якраз і обговорювали: через побоювання, що ситуація загостриться, що Росія надаватиме додаткове обладнання та зброю своїм ставленикам і своїм військовим на Донбасі. В цьому була логіка – чому не варто надавати зброю. І багато з нас не погодилися з цими аргументами, але такою була логіка минулої адміністрації. Справедливо дати нинішній адміністрації час, щоб усе зважити, щоб проаналізувати та обговорити ситуацію між собою. І подивимося, чого чекати далі.